張可頤鄧萃雯爆《金枝慾孽》雪景全是化肥　網友：這都能拍出經典

張可頤、鄧萃雯為內地綜藝節目《無限超越班》擔任助演兼導師，重現無綫經典劇集《金枝慾孽》片段，分享片場趣事。



《金枝慾孽》被封宮鬥劇始祖。（劇集海報）

因韓雪要扮演「玉瑩」，沒有做過清裝的她問及《金枝慾孽》片場有意思的事，鄧萃雯即刻講道：「我印象最深的是那些雪，很臭的！」張可頤也附和說：「什麼用化肥，化肥一包包的。」鄧萃雯續指道：「而且我還記得，我們的導演也不容易，因為我們人手不太夠，要鋪那麼大的地方，好像是監製帶著導演，就是所有人都在（鋪）。」而當時在等拍戲的張可頤也帶助理幫手：「穿著古裝，反正我坐太久了嘛，等太久也沒事幹，說我來幫幫忙吧，兩包、三包，跟我助理一直在鋪這樣子。」

鄧萃雯透露，整套戲拍了7個月，包括反季節拍攝，甚至要將冰塊含在嘴裏面，營造寒冷感覺。除了廠景之外，劇組還前往浙江橫店、北京故宮以及頤和園等實地取景。對此，不少網友都紛紛留言道：「監製，導演，主演，一群人一起鋪花肥，這是高貴的內娛大明星會做的事嗎」、「雖然窮了點簡陋了點平替了點地方擠了點屋子窄了點甚至劇本都臨時給，但人家就是一拍一個天花板」、「在這麼不好的條件下，也能拍出這麼經典的電視，真的很佩服那些演員」等。

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