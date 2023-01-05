黑暗榮耀 | 男配角鄭成日人氣急升　IG性感爆肌相惹網友驚歎

由宋慧喬、李到晛主演的Netflix韓劇《黑暗榮耀》（The Glory）自12月30日上線以來口碑收視雙收，話題不斷，尤其是宋慧喬一改以往甜美溫婉形象，化身復仇女王，對於曾經霸凌自己的人毫不手軟，大快人心，與第二男主角鄭成日的對手戲也大受歡迎，連帶對方人氣急升，不少網友湧入其IG考古，發現他斯文儒雅的外表下，竟暗藏狂野健碩身材。



鄭成日因該劇受到關注。（劇照）

鄭成日曾在2017年於IG曬出9張身材「進化」相，由第一張大肚腩，到逐漸練出線條，最後造就結實胸肌與六舊腹肌同人魚線，令人驚歎！他配文道：「從7月16到9月10日，8周沒有PT，只花了2.5萬（韓圜）看《8周的奇跡》書籍，外加每日運動2至3小時。」可見執行力之強。

鄭成日兩個月練就結實肌肉引網友驚歎！（Instagram@ygmicael）

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出生於1980年的鄭成日是裴勇俊公司「KeyEast」旗下藝人，與演員文佳煐、禹棹煥等分屬同事，早在2002已經出道，不過影視作品並不是太多，且多為配角。他在劇中飾演校園霸凌主導者、第二女主角林智妍的老公，是建築業財閥理事，冷漠且高高在上，宋慧喬為接近他，故意投其所好成為圍棋高手，雖然兩人沒有任何肢體接觸，但無論擦肩而過抑或眼神對視總是充滿火花，令觀眾非常期待第二季的故事發展。

第二季鄭成日與林智妍的關係應該會發生變化。（劇照）