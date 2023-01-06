健吾稱資深歌手幫MIRROR為跟紅頂白　網友認同:TVB年輕人又唔提攜

MIRROR憑《全民造星》出道至今逾4年，走過默默無名的時期後，終於在2020年爆紅，2021年人氣直上高峰，成為炙手可熱的男團，其中尤其以姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、Jer（柳應廷）等高人氣成員收穫萬千寵愛，不少娛樂圈前輩紛紛點名稱讚一齊合作的成員。

MIRROR現身《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》。（陳順禎 攝）

不過隨住《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》賽果出爐，MIRROR卻迎來不少網民非議，其中許多網友表示商台偏幫ViuTV及MIRROR，不少有實力的歌手均食白果；而憑《鏡中鏡》奪下「專業推介．叱咤十大」第4位的姜濤、以及MIRROR演唱《We All Are》均出現表現失準的情況。

姜濤在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》跳唱《鏡中鏡》。（陳順禎 攝）

近日KOL健吾於Facebook發文表示：「看到一些自稱是資深傳媒人的人為了討好鏡粉而寫得mirror baiting 真的覺得這一行好難撈。」引來不少迴響。有人回覆健吾：「好多資深歌手都係啦」健吾回覆道：「個黐痴埋去話幫年輕人，有時我都會諗：你而家好紅好多嘢撈？哈哈哈。」有人指：「娛樂圈不嬲都係…邊個紅黐埋去」健吾續表示：「跟紅頂白嘛。我明啵。」

另外有網友表示：「呢班所謂前輩仲衰過啲粉絲，係唔係都讚一餐，個個都讚到好似天才咁，又話佢地乖，又話佢哋勤力，又話佢地捱得......乜呢啲唔係基本嘢嚟咩？重點係佢哋淨係選擇性幫Viu嘅年輕人，TVB夠大把年輕人啦，又唔見班資深前輩提攜」。

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其他網友表示認同：「果班所謂前輩（歌影視都有）真係好肉酸」、「初初都以為佢哋想幫下年輕人，後來發覺越來越唔對路，為讚而讚，咩卡士都冇晒！」

聲夢小花炎明熹姚焯菲。(資料圖片 )

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