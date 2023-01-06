疑Angelababy孖人夫蒲酒吧尋歡　被偶遇滑雪掀猜測關係唔簡單

人氣女星Angelababy（楊穎）去年1月與男星黃曉明結束近7年的婚姻生活，而恢復單身的她似乎桃花不斷不時傳出緋聞。近日，她更被爆與內地歌手關喆的關係不簡單，事關有網友影到疑是他們二人一起去酒吧狂歡，又被偶遇一起去了吉林滑雪，所以引起網友不少揣測。

Angelababy同黃曉明去年結束近7年的婚姻生活 。（視覺中國）

日前有網友在微博爆料，指出在酒吧偶遇Angelababy同關喆，而從拍攝的影片所看，現在環境燈光昏暗，而影片中有一位身穿白色毛衣的女子經過，很難看清楚她的臉孔，不過身旁有人則喊：「baby…」，隨後一名男子跟隨在她後面，有一把男聲就表示：「來了來了。」正因為如此掀起網友不少猜測。

疑是Angelababy同關喆一起去酒吧。（影片截圖）

而當事人沒有對外作出回應，反之有指Angelababy的助理就在微博上貼表情包疑對事件作出回應，上貼一張狗狗照片表示：「媽媽開門，我是離譜。」但不久後有網友貼照指偶遇到Angelababy同關喆一起去吉林滑雪，二人靠的非常近，而且雙雙舉V微笑拍照，整個畫面有些微曖昧味道。

Angelababy同關喆被偶遇一起去滑雪。（微博圖片）

網上接二連三曝光他們的互動，頓時令網友猜想他們的關係似乎不簡單，不過有網友則替女方說話，認為好朋友之間聚會沒有甚麼不妥，難道明星不可以有異性朋友嗎？更指出他們私下其實是好朋友，望多多關注她的作品。

關喆已是人夫，曾演唱《想你的夜》為人熟悉。（Angelababy微博圖片﹑關喆微博圖片）