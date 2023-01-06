喬峰傳｜陳鈺琪演阿朱秀麗動人貼近原著　雙影后演出卡司強勁

憑古裝劇《倚天屠龍記》走紅的內地女星陳鈺琪，同甄子丹主演的電影《天龍八部之喬峰傳》即將在三大平台上映（愛奇藝、騰訊視頻、優酷）。近日電影就在微博公開全陣容官宣與播放預告片，雖然女主角陳鈺琪的鏡頭不多，但她所飾演的阿朱裝扮素雅﹑氣質動人，完全符合金庸筆下的阿朱外型，讓不少網友有讚無彈。

《天龍八部之喬峰傳》即將在三大平台上映.。（影片截圖）

從預告片可見，陳鈺琪身穿粉紅色裝，梳着中分長髮，身上沒有佩帶任何飾物，整個網扮相當素雅。其與甄子丹在同在一條船上前往一處相當充滿仙氣的地方，隨即鏡頭一轉似乎劇情來到高峰，甄子丹前去拯救被困的陳鈺琪，而她當時披頭散髮，素顏上陣，哭着：「你為什麼還要來這裡？」相當淒慘，而這一幕短短的戲份，令大家看見陳鈺琪的演技有所進步，眼神與情緒相當飽滿，展現了人物個性的特徵。

陳鈺琪非常適合古裝。（影片截圖）

演技大有進步。（影片截圖）

另外，從不同劇照角度去看陳鈺琪，飾演阿朱的她樣貌動人，臉上沒有略施過多粉黛，依舊靈動秀麗，而且給人一種溫柔乖巧的感覺，只是外型已經非常貼近金庸筆下阿朱的外型，讓不少網友直言她相當貼切該角色，激讚她是最美的阿朱。除了他們之外，影后惠英紅﹑劉雅瑟﹑張兆輝﹑王君馨﹑呂良偉等都有參與，陣容相當厲害。

陳鈺琪有氣質，美麗動人。（微博圖片）