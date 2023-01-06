安室奈美惠遭日媒瘋傳「閃電復出」4年前告別歌壇背後有洋蔥

日本流行天后安室奈美惠2018年退出演藝圈，自此就再也沒有現身螢光幕前，讓許多喜歡日本音樂的樂迷都相當不捨，不過沉寂了4年，現在日媒傳出安室奈美惠不僅可能復出，甚至是靠南韓演藝圈的力量！



沖繩出身的安室奈美惠1992年出道，至2018年9月16日正式告退演藝圈為止，一直都是日本歌壇的「流行歌姬」，擁有超強的舞台魅力與穩定的唱跳實力，即使經歷離婚、母親死亡等重大事件，仍不減她受歡迎的程度，也成為唯一一位從10多歲、20多歲、30多歲到40多歲，四個年代都擁有百萬銷量的日本女歌手，至今沖繩每年9月16日還會搭配她的歌曲，舉辦煙火大會。

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安室奈美惠曾在訪問中透露，想退出演藝圈是因為聲帶壞掉，而且其實快30歲的時候，就已經想要退休，也因此2018年退出演藝圈的意志相當堅定。雖然安室奈美惠退休後的這幾年，完全消失在電視上，不過日本媒體《女性自身》報導，或許有希望看到天后閃電復出。

根據《女性自身》，同樣在2018年宣布引退的知名音樂製作人小室哲哉，雖然都已經64歲，但仍然回到演藝圈，2022年末的紅白歌唱大賽上，還跟他曾提攜的女演員篠原涼子一同表演百萬名曲〈愛戀心痛堅強〉（恋しさとせつなさと心強さと），既然都有這個前例，日媒認為安室奈美惠的復出機率不是0%。

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另外，安室奈美惠2011年曾跟南韓女團After School合作過，跟她有所來往的南韓演藝圈人士跟活動主辦單位，似乎也正支持安室奈美惠回到日本演藝圈，尤其「流行天后」的名氣不只在日本響亮，日本的音樂界人士指出，安室奈美惠自2004年以來，就在台北、首爾等地舉辦過亞洲巡迴演唱會，因此外國粉絲也相當期待她能復出。

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