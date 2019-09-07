安室奈美惠不再是「Namie AMURO」　日本政府決定「先姓後名」

日本人的姓名以英文表示時，一直是「先名後姓」，不過日本政府9月6日決定，在官方文件上的姓名統一以日語相同的「先姓後名」模式。

日本首相官邸英文版網站以「Shinzo ABE」顯示安倍晉三的名字，政府9月6日同意將日本人的英文姓名跟從日語的「先姓後名」模式，即是以後安倍的英文名字會變成「ABE Shinzo」。（首相官邸網站截圖）

日本文部科學大臣柴山昌彥6日在閣僚會議上提出，政府文件以羅馬字書寫日本人的姓名時，原則上跟隨日語的「先姓後名」順序，而不是外國普遍使用的「先名後姓」。

換言之，以一年前急流勇退的樂壇天后安室奈美惠為例，她的英文名一直都是以「Namie AMURO」顯示，根據新建議就會變成「AMURO Namie」。

有關建議獲得內閣一致同意，政府會計劃正式推行。柴山昌彥向傳媒表示，改變英文姓名的順序符合日本傳統的形式。內閣官房長官菅義偉、外相河野太郎曾公開表態支持。

其實當地早在2000年提出同類建議，日本國語審議會提交的報告陳述原因，稱需要認識到語言和文化的多樣性，並加以活用。文化廳當時亦要求政府及各界採取相關措施，但至今情況仍然是「各處鄉村各處例」。