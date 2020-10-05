日本票選史上最強女歌手Top30　安室奈美惠排20位　第一名竟是她

說到「日本歌姬」，你第一時間會想到哪位女歌手？最近有日本電視節目請來一班專業的聲樂家，以專業角度票選出30位日本史上唱歌實力最強的女歌手，當中包括昭和的傳奇級人物，亦有平成年代爆紅的歌手，其中大熱的安室奈美惠、濱崎步竟然10甲不入，港台昔日女神鄧麗君榜上有名，而能夠大比數拋離多位實力歌手、登上榜首的「最強日本歌姬」能到底是誰呢？

安室奈美惠和水樹奈奈是大家公認的巨肺歌姬。

不論是昭和還是平成年代，日本都有多位紅遍亞洲的女歌手，其中為人熟悉的有山口百惠、安室奈美惠、濱崎步、水樹奈奈等。究竟這些女歌手當中「唱歌實力最強歌姬」是誰呢？日本電視節目《本当のとこ教えてランキング 》請來131位超專業級聲樂家，以聲樂技巧的角度去評審及選出日本史上最強女歌手30強，大家公認的「歌姬」安室奈美惠居然只排20位，到底冠軍會是誰呢？

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同場加映：日本最可愛女高中生選舉2020 顏值令網民傻眼

日本每年都會選出全國最可愛的女高中生，雖然今年日本學生大受疫情影響，但依然無阻這些比賽的進行。最近，「Miss高中一年級生選舉」的賽果出爐，不過最令人注目的居然不是冠軍，而是其他入圍決賽的參賽者，更有網民形容本屆賽事「混入了路人」！另外亦會公開年度盛事「全日本最可愛女高中生」2020年的最新10強入圍名單！

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