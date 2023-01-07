入行18年因《囍帖街》站上高峰　　謝安琪：一直努力成為更好自己

不經不覺原來謝安琪（Kay）今年已經入行 18年了，她就在社交網站上貼一段伴隨歌曲《跟我走》踏舞的影片，直言感謝粉絲們一直陪伴她走到今天，同時揚言會一直努力成為更好的自己。18年走過來，她的歌壇生涯經歷高高低低，最巔峰時刻莫過於是2008年憑歌曲《囍帖街》唱到街知巷聞，奠定她一線女歌手地位。

謝安琪今年已經入行 18年。（視覺中國）

1月5日是Kay入行的第18年，在她上貼的影片中，她伴隨着歌曲《跟我走》悠然地舞動，整個人相當自在開心。她留言表示：「我加入樂壇18周年紀念日，往事如風，閉上雙眼，感受過去每個瞬間，哪怕追與趕，沾過淚和汗，歲月沉澱所有起跌與風浪，由衷的感激陪我走到今天的你們。」還附上《跟我走》的歌詞向一直支持她的粉絲答謝：「 聽著旋律響起，看着你們的臉，為你們繼續唱歌，是一種自我釋放，也希望是相對的安慰和陪伴。常常覺得自己太幸運，能有你們在旁，深切地感受到你們的愛和鼓勵，牽著我的手讓我過得更坦然豁達，也教我一直努力成為更好的自己。」

謝安琪上貼影片答謝粉絲支持。（謝安琪@IG截圖）

這18年走過來Kay在樂壇之路絕對走得不容易，從出道時所推出的歌曲不是太受歡迎，再加上因為外型不突出的關係，令她不太受關注。不過在暫別樂壇養胎復出之後，她的事業開始步入走紅期，推出《鍾無艷》﹑《囍帖街》﹑《祝英台》﹑《年度之歌》等大受好評，其中《囍帖街》更唱到街知巷聞，在2008年橫掃樂壇各大頒獎禮多個獎項，成為該年度的最大贏家。當時更傳出她同容祖兒（Joey）爭獎，外界亦將她們視為平起平座，正因為如此，令她站上樂壇一線女歌手位置。雖然及後因為身體原因，唱功不及從前令她事業走向低迷，但之後推出的《獨家村》﹑與麥浚龍合唱《羅生門》大受歡迎，再創事業高峰期。

2008年《囍帖街》令她站上事業巔峰。（視覺中國）

除了樂壇生涯經歷高低起伏引關注之外，這18年來Kay的外型亦不時被網友質疑，最多質疑就是指她下巴位置尖了許多，而且整個臉型拉長了許多，鼻子亦較從前挺拔，五官上看起來非常精緻。

初出道不久的謝安琪。（影片截圖）

箍牙時的謝安琪。（heyoliztic＠IG）

而翻看她從前的模樣，初出道的她臉型比較偏向包包臉，而且鼻子亦比較扁平，眼睛亦沒有現在如此炯炯有神。而在去年她上ViuTV綜藝節目《AH佛真．惜玩》時，她的下巴位置突出橢圓不自然的狀態，頓時令網友笑言她撞樣邵音音，而一直被質疑樣貌有變的她，就解釋因為箍牙同化妝的原因而令五官有變。

下巴位置好突兀 。（影片截圖）

現在的謝安琪散發一種成熟女人味。（Kaytse@IG）