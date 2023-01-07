黑暗榮耀｜真事恐怖過劇集　熨斗焫人髮夾刮胸惹韓國集體心理創傷

【黑暗榮耀／宋慧喬／Netflix】宋慧喬主演的《黑暗榮耀》（The Glory）在Netflix一上架就獲得滿滿的好評，成為今年的「開年爆紅劇」。該劇以校園欺淩為主題，講述女主角文同珢（宋慧喬飾演）在高中時期遭受校園欺淩而被迫退學，並靠著自己的意志力和努力，精心策劃了一場等了18年的復仇之戰。



【圖輯】真人真事恐怖過劇集！點圖放大了解「清州市女校欺淩事件」👇👇👇

+ 5

#校園欺淩劇情超黑暗

在《黑暗榮耀》第一集中就出現了以前文同珢（鄭蘇和飾演）在學校被樸涎鎮（辛叡恩飾演）欺淩的畫面，欺淩者們對文同珢拳打腳踢，甚至用熨斗、電髮棒燙文同珢，殘忍不已。更令觀眾感到憤怒的是，劇中的班主任沒有幫助文同珢，反而質疑她小題大做，還動手毆打她。這一切成為了文同珢的夢魘，不少觀眾看了欺淩片段後表示感到心理壓抑不適，殘忍得看不下去。其實，這如此殘忍的劇情是改編自韓國的真實案件。

【圖輯】點圖放大看更多《黑暗榮耀》劇照👇👇👇

+ 14

#清州市女校欺淩事件

2006年，韓國清州市一所女校發生可怕的校園欺淩事件，引發社會轟動。據報導指出，該校的一名女中學生K以不遵守約定等理由，用電發棒燙傷J同學，甚至還用髮夾刮傷J的胸口、用棒球棒毆打J、向J勒索錢財等等。由於行為惡劣，清州地方法院對K發佈了拘捕令。時隔17年，這起事件因《黑暗榮耀》再被翻出來討論，引發網友們熱議：「天啊，竟然是真實事件」、「現實更加殘酷」、「到現在都忘不了這件事」、「電視劇無法和現實比較，現實的更令人震驚」等等。

在先前的採訪片段中，《黑暗榮耀》編劇金恩淑作家透露，自己在寫劇本時閱讀了很多校園欺淩受害者事件的文章，以更加切身地感受受害者們的心境。《黑暗榮耀》第一季現已在Netflix上架，非常期待文同珢在第二季繼續展開復仇之戰！

【同場加映】細數宋仲基8位女神級緋聞及認愛女友 宋慧喬後傳出軌又傳戀人妻（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 21

【本文獲「Goody25」授權轉載。】