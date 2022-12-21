網狠批日劇《First Love》老土！似20年前狗血韓劇？反推2部神作

日劇《First Love初戀》在Netflix上線後掀起了一波懷舊純愛熱潮，上映不到一個月就佔據了熱門排行榜，網上也洗版式的大讚劇集讓人找回當初的感動。不過近日也有出現批評的聲音，狂插劇集情節老土，部份劇情更激似20年前的韓劇，直言劇集是神劇的傳聞根本「吹大咗」！



《First Love初戀》劇照

Netflix日劇《First Love初戀》上映後引起不少轟動，故事講述佐藤健、滿島光所演的角色跨越20年，歷經相愛、分手、錯過又再重逢的愛情故事，再配上宇多田光名曲《First Love》，可謂80、90後的回憶殺。劇內畫面構圖也拍得細膩，加上各種氛圍的營造，令不少網民回憶起當時初戀的悸動，大讚是久違的「日本神劇」。

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不過有人稱讚就當然有人彈，近日討論區上不乏對《First Love初戀》劇情的討論，網民認為劇集的劇情「十分老土」，皆因劇內集合了不少「睇到厭」的元素，包括學渣男愛上學霸女、女主撞車、失憶、出國、離婚又重遇男主等，劇情和結局不難以預猜。網民笑稱以上的情節就如「20年前的韓劇」，猛灑狗血以製造劇情轉折，說是神劇根本「吹大咗」。

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《First Love初戀》劇照

有看過劇集的網民認同劇情根本就是以「韓劇定律」集合而成，主角們通常都是患癌、撞車、失憶、出國、相戀後發現原來是同父異母兄妹等，只要把握以上元素即可擁得高收視。不過失憶的元素已經連韓劇都唔玩，因此《First Love初戀》的劇情可說是「娘到爆」，加上劇情進度超慢，考驗了很多觀眾的耐性，有些人直接棄劇，也有人開啟2倍速播放。

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絕症、車禍、失憶這「韓劇三寶」都在《藍色生死戀II-冬日戀歌》故事中發生（《藍色生死戀II》劇照）

另外也有人推薦日劇《silent》及韓劇《那年，我們的夏天》，這兩部愛情劇反而有更豐富的劇情，說催淚也有更多的虐心哭點，反而《First Love初戀》單憑「賣回憶賣感動」就顯得較為遜色。

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《silent》劇照

《那年，我們的夏天》劇照

不過也有網民提到劇情不是這部劇的最優秀之處，反而勝在塑造令人讚嘆的絕美畫面，無論是拍攝、剪接、風景、戲服，甚至是主角，都會令人打從心底的感到美得無與倫比，以細節決定成敗，以上種種因素加起來，令這部作品瑕不掩瑜。很多女網民直指收看這套劇集的原因，很大程度上是因為男主由佐藤健飾演，既靚仔又深情，邊有得輸？

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