黑暗榮耀｜鄭成日8星期從油膩大叔變爆肌男神　9張相記錄進化過程

【黑暗榮耀／Netflix／宋慧喬／鄭成日】宋慧喬新劇《黑暗榮耀》已經上架，本劇不只「文同珢」步步復仇的故事精彩，劇中從「欺凌集團」的演員群到醫生男主角李到晛都十分受矚目，其中飾演「圍棋富二代」的鄭成日，他跟宋慧喬對戲的場面可說是「性張力拉到最滿」，雖然沒有調情、沒有浪漫場面，但曖昧氣氛濃厚，讓觀眾直呼鄭成日簡直是「潛力股男」。



2022年底上架的韓劇《黑暗榮耀》中，宋慧喬飾演的文同珢，學生時期她遭朴涎鎮（林智妍飾演）、全宰寯（朴成勳飾演）為首的學生集團欺凌，連班主任、親生母親都不幫她，只能獨自走上復仇路，不過劇中用「電髮棒」欺負人的場面實在讓人看得心驚驚，加上描寫校園暴力實在太寫實，雖然本劇登上Netflix世界榜前十名，但也很多人直呼「殘忍、逼真又好看」。

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高中時欺負女主角的朴涎鎮，長大後成為天氣預報員，還嫁給建築業富二代河度領，而文同珢則有目的地透過圍棋接近河度領。劇中的「空姐」崔惠程形容河度領是「有禮貌的混蛋」，並進一步描述，「河度領這種人必須仔細看才能看出他是個混蛋，重點是他並沒有惡意，他們只是習慣使喚別人而已。」一語點破這個角色在天生氣質上的高貴清冷與尊爵不凡。

然而河度領在棋館中跟文同珢對弈時，雙方卻在棋局上迸出無言中的火花，面對連連打敗自己的女人，河度領嗅出文同珢非凡的氣質，不論是在棋館中、在便利店，可以說是靠眼神交纏在一起，也讓南韓觀眾直呼，「河度領超級性感！他跟女主角的對手戲最好看」、「第一次看到這種魅力，冷淡又性感的熟男」、「他們兩個站在那邊，什麼都不用做，氣氛就很曖昧了」。

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本劇的編劇金銀淑曾寫過《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神—鬼怪》跟《陽光先生》等經典韓劇，她認為鄭成日在演河度領時，該冷的時候很冷淡，笑的時候又表現得「很有禮貌」，詮釋得很好，尤其河度領在劇中面臨人生低谷，而鄭成日將這份絕望演得很精采，加上本身嗓音性感，不論說什麼對白都像是經典台詞。

鄭成日目前42歲，為音樂劇演員出身，曾演出《秘密森林2》中的朴常務，還有《我們的藍調時光》中，女主角閔宣亞的丈夫金泰勳等。他常在Instagram上分享生活，2021年鄭成日看書後，在沒有教練的狀況下，每天瘋狂健身2到3小時，8個禮拜就打造出朱古力腹肌，相當驚人。演出《黑暗榮耀》後知名度大開，但也不少粉絲希望這位「寶藏熟男」不要紅這麼快，「想獨佔他多一點時間！」

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