鄭爽被前男友張恆公開控訴虐童　女兒手指現6cm傷口觸目驚心

內地女星鄭爽在2021年1月因被前男友張恆爆代孕兼涉及陰陽合同、天價片酬等風波，致演藝事業中止。時隔兩年，張恆於香港時間1月7日現身洛杉磯開記者會，控訴鄭爽虐待兒女，並曬出視頻、照片、聊天記錄等證據，即時掀起熱議。



鄭爽目前在美國生活。（Instagram@zhengshuangnew）

張恆透露，鄭爽每星期有幾小時探視時間，原本一切正常，直到半年前，法官准許孩子在她家中過夜後，便出現了手臂瘀青、尿布穿戴不當的情況。張恆表示，孩子最近頻頻受傷且嚴重，每次雙方交接小朋友，兩位小朋友都在家中同路途中提及「為什麼要去哪裡，我可以不去嗎，我害怕媽媽，壞媽媽，我想回家」，雖然曾向當地福利局反映，但對方覺得這不屬負責範圍。

昔日戀人如今成仇人。（VCG）

在張恆曬出的多張照片中，女兒食指有一個長達6cm、縫了五針的傷口，據他曝光的聊天記錄顯示，鄭爽指是玻璃劃傷，而兒子鼻下方的圓形傷口，鄭爽則指是行路摔傷。對此，網友紛紛留言道：「不知道是不是虐童，但孩子好可憐，這手指都快斷了吧」、「反正不是爸乾的就是媽乾的，孩子太可憐了」、「孩子是他倆扯頭花的工具人，好可憐哦」等，有指鄭爽與張恆的撫養權官司將於1月9日再次開庭，因此不少網友都認為張恆是想利用輿論造勢。