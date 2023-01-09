蔡依林著假露點裝竟被女粉絲情趣內衣搶fo　一招巧妙遮住敏感部位

蔡依林8號攻蛋舉辦「UGLY BEAUTY」台北站終場，身為百變天后的她，這次加碼舉辦造型變裝比賽，號召粉絲們一起變裝狂歡，當天更有一名女粉絲身穿情趣內衣，胸前一片透視薄紗露出只貼XX的貼紙，火辣模樣瞬間轟動全場。



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這次蔡依林在演唱會上舉辦造型變裝比賽，不僅有男歌迷反串、打扮成海盜等，還復刻蔡依林演唱會的經典造型，當晚有名火辣女粉絲模仿蔡依林上回演唱會的「血紅皇后」扮相，只見她穿著薄紗情趣內衣，豐滿雙球全看光，胸前2點僅用叉型罩貼做防護，性感指數破表，也成為吸睛焦點。

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蔡依林也在台上感性分享：「以前唱演唱會都覺得像工作，這次那麼多場下來，已經變成是跟著起承轉合大家都很凝聚在一起，非常謝謝大家，不管你們興奮疲累，我都可以感覺得到，會回饋給你，我雖然不是每天都是百分之百很棒，只要看到你們丟回來給我的東西，我馬上又充電了起來。」

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