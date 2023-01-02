蔡依林遭網紅Yumi.k曬出一位置「騎劫」演唱會　網民：唔知望邊好

Jolin蔡依林跨年夜8度攻蛋舉辦「UGLY BEAUTY」最終場巡迴，斥資1800萬台幣打造11套全新華麗造型，也有不少粉絲會特地變裝模仿她的造型看演唱會，不過2日台下卻出現了一名長髮辣妹，上半身只穿著爆乳內衣，打扮比台上蔡依林還要火辣，豐滿上圍隨著音樂狂晃，畫面相當震撼。



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原來這名長髮辣妹是百萬粉絲追蹤的辣模Yumi.k，她2日參加蔡依林演唱會，位置就在搖滾區前排，一度還衝到舞台邊近距離欣賞演出，過程中陶醉地隨著音樂搖動身體，不過她上半身只穿著低胸爆乳裝，外型乍看像是內衣，雪白雙峰一覽無遺，外搭的白色外套也頻頻滑落，露出滑嫩香肩，畫面相當震撼養眼。

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底下立刻釣出許多網友，「好辣，比蔡依林辣」、「這都不知道要看台上還台下」，事實上，Yumi.k已經不是第一次穿著裸露看演唱會，先前她現身羅志祥演唱會，穿著一件藍色蝴蝶肚兜爆乳裝，只有一片布遮住胸前春光，後背全都露出，側面還露出南半球的渾圓形狀，大尺度打扮讓人眼睛不知道該看哪裡。

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