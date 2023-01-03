蔡依林台上崩潰爆喊「急中止演唱會」哽咽訴心聲：踏上自我毀滅…

蔡依林（Jolin）1月2號在台北小巨蛋舉辦第3場「UGLY BEAUTY」巡演，演唱歌曲〈玫瑰少年〉時激動掉淚，並向全場觀眾告白：「也許只有一個人把我的話放在心裡，但在最需要的時候，可以給你們些微的力量。」



蔡依林提到每次上傳影片與照片，踏上自我毀滅風險，生活中常常出現自我懷疑的狀況，但是自己不需要被全世界認識，只是希望在粉絲需要她的時候，她可以為大家盡一點力量，接著摀面哭泣、中斷演出20秒，甚至背對觀眾拭淚，所有歌迷齊聲安慰，相當感人。

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此外，蔡依林誇粉絲比前幾場更為瘋狂：「你們的反應會回饋到我身上，只能說你們賺到了，要唱一些你們都很熟的歌曲。」蔡依林用心地在每場慢歌組曲環節安插彩蛋，當日帶來〈無言以對〉、〈獨佔神話〉、〈怪我太年輕〉、〈慣性背叛〉等歌曲，相當動聽。

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