蔡依林火辣造型UGLY BEAUTY最終場　組曲回顧掀歌迷滿滿回憶殺

自去年跨年夜一連兩周在台北小巨蛋舉辦六場【TOYOTA蔡依林UGLY BEAUTY世界巡迴演唱會FINALE in TAIPEI台北最終場】的Jolin每場都給足歌迷驚喜，從2022年末一路唱到2023的她無論造型、嘉賓、周邊商品都引起歌迷話題及回響。



當中不少細心的鐵粉更發現Jolin這次最終場巡迴的情歌橋段每場都有更新，舉凡跨年夜唱了〈天空〉、〈非賣品〉、〈我知道你很難過〉、〈妥協〉、〈海盜〉，到元旦換成〈你怎麼連話都說不清楚〉、〈假裝〉，1/2更一口氣四首全更新，包括〈無言以對〉、〈獨佔神話〉、〈怪我太年輕〉、〈慢性背叛〉，到昨天(1/6)還唱了很久沒聽到的〈就是愛〉、〈許願池的希臘少女〉以及死忠粉絲最愛的〈U gotta know〉，有如「精選」中的「精選」讓歌迷超驚喜之餘，更稱這份情歌組曲歌單根本「神之組曲」，不僅掀起眾人回憶殺，Jolin更藉由這些情歌帶領歌迷回顧自己出道24年以來情歌史；而如此的「隱藏版彩蛋」也成Jolin送給歌迷最好的新年禮物，足見天后的用心及細心。

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事實上這些情歌組曲歌單都是Jolin「傾聽」歌迷的心聲而來，被稱為「允諾天后」的她這次除了重新演繹〈海盜〉外，在兩周周間休息的三天中因為看到許多歌迷在網上留言「許願」，希望能夠多唱一些之前巡演沒唱的或是很少唱的「遺珠」，也因此臨機一動改歌單，甚至常常在彩排到一半就臨時換歌，就是希望能盡量滿足歌迷的需求！值得一提的是，其中像是昨天(1/6)演唱的〈許願池的希臘少女〉、〈就是愛〉、〈U gotta know〉都是Jolin當初最早練團時根本沒有練的歌，隨興即選來唱也讓人見識到Jolin有如「點唱機」的歌唱功力！而也因為這段情歌組曲歌單每場都更新，讓許多歌迷戲稱這個橋段成了大家的「許願池」，在迎向最終場的最後兩場演唱會上，歌迷紛紛許願希望能聽到更多「遺珠之憾」，如鐵粉級才知道的〈Baby face〉，以及很多人喜歡的〈 反覆記號〉、〈小傷口〉、〈愛上一條街〉等，讓Jolin聽聞笑說：「感覺像記憶大考驗，希望能盡量滿足歌迷！」

Jolin 這次在UGLY BEAUTY世界巡迴最終場巡迴造型套套吸睛，其中最引人「注目」的戰袍莫過於酒紅色緊身高衩禮服〈裸鑽尤物〉，以鑽及亮片相間漸層營造「三點」激凸的視覺效果讓許多歌迷驚艷不已；經紀人特別解密這套貼身的造型是先在台灣做3D身材掃描，再到美國設計，他更透露Jolin看到時忍不住笑說：「觀眾看到這套衣服一定會目不轉睛！就算我的（人）頭換成別人也沒關係！他們也不會知道。」而Jolin本人在穿著這套火辣赤裸的「裸鑽尤物」戰袍時並不感到害羞，反倒覺得「很有趣」，反倒是身旁的一票男性工作人員都感到「很害羞」，大家第一時間的反應，就像金曲歌王李玖哲的反應一樣驚豔！

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