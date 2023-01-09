王祖賢19年不工作靠什麼維生？豐厚身家曝光 自認一輩子都花不完
撰文：聯合新聞網
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一代女神王祖賢2004年宣布息影，長年旅居在加拿大潛心修佛，過去她曾被網友直擊穿著海青禮佛模樣，勤參加法會，不過令人好奇的是，她長達19年沒工作，自由自在生活，到底是靠什麼維生？
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王祖賢引退時曾受訪坦言：「我現在手裡的錢是一輩子都花不完的。」光是19歲時一部片酬就高達20多萬港幣，拍完《倩女幽魂》費用更是漲到50多萬，讓她才20出頭歲身價就飆破200萬台幣，長期拍攝下來超過60部電影的產量，再加上代言費，以及她精準的房地產投資，據傳王祖賢光是現金就高達10億美元，相當可觀。
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