激似王祖賢！作家九把刀發照片尋30年前美女筆友：她叫我別花心

知名作家九把刀（柯景騰）創作過多本暢銷小說，後來更以自己的作品當成題材，進軍電影界，並在今年以電影《月老》榮獲第24屆台北電影獎最佳導演。九把刀在昨（24）日突然於社交平台發文，透露自己正在尋找1名中學時期認識的筆友，並將對方的照片曝光。儘管對方的臉部已被打上馬賽克，但不少網友卻驚呼：「像極了王祖賢。」



九把刀昨日於社交平台發文指出，他在中二的時候曾經結交了1名女筆友，且2人持續透過書信聯繫，直到高中快畢業才斷聯。九把刀透露，他當時以「乾姐」稱呼女筆友，且知道對方住在高雄，但因為2人現實生活毫無交集，使他可以大膽盡情亂寫。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

九把刀笑說，他曾向對方分享自己的感情事，以及自己喜歡的對象，結果乾姐卻相當認真地提醒他「不要花心」，並要他用功讀書，這樣就算寫信交筆友，也不會被父母責罵。九把刀坦言，2人一直保持聯繫直到他上大學，因為當時他迷上了透過BBS交網友，故就沒有再繼續寫信給女筆友了。

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九把刀感嘆，現在回想起這件事情，讓他很好奇女筆友究竟過得如何。對此，九把刀也透露，儘管雙方從未見過面，但有交換過幾次照片，於是他也把照片打上馬賽克後發給網友們看，並提供「她叫曹雅X」、「學生時期住高雄」、「筆名叫做美娜子」等線索，希望能夠找到對方。九把刀最後也笑說：「乾姐妳說得對！真的真的真的不能花心！」

貼文曝光之後，立刻引來大批網友留言討論，許多人認為，女筆友的髮型與臉型輪廓神似女星王祖賢，「是不是直接貼王祖賢的照片」、「我還以為是王祖賢呢」、「像極了王祖賢」、「高雄王祖賢在哪」？另外，還有人透過九把刀提供的線索後推理笑說，「會不會是唱歌的曹雅雯」。

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