55歲王祖賢除口罩拜神照片網絡瘋傳 網民嘆女神老了：像整容失敗
撰文：聯合新聞網
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55歲王祖賢2004年宣布息影，長年旅居在加拿大潛心修佛，過去她曾被網友直擊穿著海青禮佛模樣，近來網上更出現她參加法會的近照。
王祖賢本月13號現身溫哥華靈岩山寺法會，該寺廟更在直播法會中放上王祖賢禮佛時的模樣，照片中只見她穿著海青，與其他人一同雙手合掌虔誠禮佛。此外，當天也有現場禮佛民眾拍下王祖賢戴口罩參加法會的身影。
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照片隨後也在網路上瘋傳，畫面中她素顏模樣更引來網友熱議：「女神老了容貌不如當年，但氣質還是很棒」、「媽呀！認不出來了」，但也有網友留言酸說：「這臉怎麼變這樣了？」、「臉是真的回不去了...也許不整更好些」、「感覺像是整容失敗」。
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