萬千星輝2022 | 珍姐奪獎超驚訝　喊住質問曾志偉：點解要咁呃我

撰文：邱愛霖
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無綫（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2022》頒發「萬千光輝演藝大獎」，首先由周奕瑋點名稱讚楊卓娜、李成昌、楊證樺等綠葉角色。及後曾志偉出場頒獎，首先感謝對方在TVB逾40年的付出，「德高望重、地位超然，甚至有啲霸氣」 ，其後宣布頒發獎項給TVB戲劇製作總經理曾勵珍（珍姐），珍姐得獎時一臉不可置信，在處境喜劇《愛·回家之開心速遞》演員劉丹等人陪同下上台領獎。

珍姐攞獎。（節目截圖）

劉丹怕珍姐膊頭「我仲激動過你。」珍姐首先笑住質問曾志偉：「點解要咁呃我。」曾志偉說：「冇呃你呀，實至名歸呀嘛！因為開會嗰陣時我哋話係頒畀另一個人。」珍姐續說：「但明明我哋嗰日開會話唔係㗎喎！」

珍姐哽咽感謝TVB。（節目截圖）

珍姐在台上難得真情流露，哽咽感謝TVB，又表示經常鼓勵同事「只要我哋齊心，TVB係冇打不贏嘅仗㗎！」她感謝父母教導自小教導她「心正」，「我真係感受到，心正則路寬，當你正常、正確做嘢嘅時候，係會好多人幫你嘅，公司好多同事，一路都好多人幫我。」更指見證了TVB由2個台變5個台，直言公司發展得很好，「我真係好希望我哋公司上下，台前幕後，齊心、用心做好每一個節目，令我哋公司發展得更強大、優秀同更有影響力。」珍姐發言時全場起身站立拍手。

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《萬千星輝頒獎典禮2022》得獎詳情?

《萬千星輝頒獎典禮2022》最新得獎詳情請看，香港01持續更新。而最佳男配角最佳女配角已出爐。而當晚紅地氈更令人難忘，頒獎嘉賓星級陣容媲美金像獎

今年視帝視后10強名單?

《萬千星輝頒獎典禮2022》今晚舉行，而早前已公布視帝視后十強名單，而視帝視后各有3位成為大熱門，即睇視帝3大熱門名單視后3大熱門名單。而早前有份入圍角逐「最佳女配角」的楊卓娜卻會缺席頒獎禮，詳情請看原因。而今年方東昇憑節目《尋人記II》首度角逐「最佳男主持」，絕對是新聞部第一人！

曾勵珍
曾志偉
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