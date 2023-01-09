鄧美欣被狗咬手指成永久傷殘 法院將有裁決：呢個星期會知

前無綫《娛樂新聞台》女主持鄧美欣（Venus)早前拖著愛犬落行散步時，突然被洛威拿犬襲擊，手部嚴重受傷入院，由途人幫手報警送院治理。留院期間，Venus傷口不斷惡化，經過4次手術後，傷勢漸康復，但至今仍留有嚴重後遺症。

鄧美欣被狗咬傷手指，留下不可磨滅的傷患。（葉志明攝）

今日（9/1）Venus現身出席無綫新劇《虛擬情人》拜神儀式。被問到到狗咬事件發生至今將近一年，法院有最終裁決？Venus表示：「其實案件安排咗喺今個月4日會審理，狗主係會到法庭應訊，但我就唔知狗主佢有冇認罪，呢一刻案件發展成點，我仲係未知結果，要喺法院嗰邊攞返啲文件先知，我相信最快喺係呢個星期就會知到個結果。（其間狗主有冇主動慰問過你？）其實由我被佢隻狗咬嗰一刻，佢係冇慰問過我，反而係目擊事件嘅其他狗主有慰問我。」

手指伸唔直。（葉志明攝）

此外，Venus透露每星期都會接受物理治療及中醫針灸，希望能夠改善手指的活動能力，避免變成永久傷殘：「其實醫生都診斷我手指嘅傷勢，係永遠都唔能夠百分百咁復原，而家我隻手係永遠伸唔正，手指係腫脹咗，連戒指都。變咗我係永久傷殘。咁所以我盡我所能，希望透過治療，改善手指嘅治動能力。」

鄧美欣被咬傷手指，留下不可磨滅的傷患。（葉志明攝）