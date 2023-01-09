TVB頒獎禮收視最高29.4點　李佳芯加持《有種好男人》繼續高收

《萬千星輝頒獎典禮2022》昨晚（8日）圓滿結束，陳山聰憑《金宵大廈2》榮登視帝、江美儀憑《下流上車族》成為視后，兩人贏獎確實眾望所歸，頒獎典禮收視飆升創新高。根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，昨晚的頒獎典禮萬眾矚目，跨平台直播收視最高29.4點（189萬觀眾），與上周同時段相比飆升8.1點，成為上周收視榜首節目。



最佳劇集由《下流上車族》奪得。（資料圖片）

「音樂大師」顧嘉煇上周在加拿大離世，令人惋惜，翡翠台於周三（4日）晚推出特備節目《忘不了的殿堂音樂大師顧嘉煇先生》作悼念，最高收視16.1點（104萬觀眾）；而在周六晚再推出《忘不了的殿堂音樂大師顧嘉煇榮休盛典演唱會》，最高收視21.4點（138萬觀眾），上升4.5點，是繼去年《萬千星輝賀台慶》後，周末時段收視最高的綜藝節目。

江美儀攞視后。（葉志明 攝）

陳山聰攞視帝。（資料圖片）

周一至周五方面各節目收視保持平穩，資訊節目《東張西望》，最高收視23.5點（151萬觀眾）；處境劇《愛·回家之開心速遞》，最高收視22.8點（147萬觀眾）；《有種好男人》最高收視22.4點（144萬觀眾），持續強勢；《輕．功》最高收視20.4點（131萬觀眾），升0.6點；全新節目《做節必食18道菜》最高收視16.8點（108萬觀眾），升3.9點；藝人重返屋邨尋足迹的節目《回家》最高收視15.9點（102萬觀眾），升1點。