Lisa泰國開騷造型竟與「舊Angelababy」撞樣　心形肚兜大曬螞蟻腰

韓人氣女團BLACKPINK世界巡迴演唱會終於來到亞洲，成員「人間芭比」Lisa的故鄉泰國成為首站，而她這次的舞台造型也火辣升級，多套「中空演出服」曝光引發熱議，呈現完美演出以及逆天體態，堪稱一絕。



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Lisa在本次曼谷演唱會SOLO環節演唱《MONEY》時，特別換上了時裝品牌Area水晶刺繡蝴蝶結上衣，品牌擅長運用80年代的復古特質融入各種水晶刺繡元素，單品宛如為舞台而生。Lisa以纖細身材駕馭這套蝴蝶結上衣，隨著抓皺剪裁包裹性感曲線，若隱若現露出螞蟻腰，搭配上刺繡蝴蝶結短褲相呼應，伴隨水晶閃出女神光澤，在舞台上賣力唱跳感染台下歌迷。

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此外，Lisa更挑戰了一套芭比粉造型，同樣來自Area，以類似手法創作了兩截式服裝，搶眼的愛心元素覆蓋在胸前，濃烈的Y2K風格渲染出舞台魅力，Lisa演繹起如此夢幻的服裝毫無違和，長腿比例超吸睛。

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