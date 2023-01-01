9大女星箍牙後觀眾緣更好！齙牙、圓臉都消失 謝安琪升級至女神

箍牙｜不少明星在出道後，外貌與初出道時有甚大差別，尤其是臉形，而造成這種差別其中一個原因是箍牙！而這種差別大至像「整容」一樣，就連氣質都有所改變，像是陳法拉、麥明詩、朱千雪、陳凱琳等女藝人，在入行前後都曾進行箍牙療程。看來不少港姐、華姐都在入行前後透過箍牙變得更美，其實臉形變好看是附加的，在開心大笑的時候露出一口整齊牙齒是很加分的，讓人好感度大增加，相信也是這幾位藝人一直甚得觀眾喜愛的原因之一！



箍牙後更好看的女星｜陳法拉（Fala）

近年進軍荷李活，並取得很好成績的陳法拉，原來也曾因牙齒咬合問題，下排牙齒向內生長，3度進行箍牙。第一次是在12歲進行傳統鋼線牙套箍牙，但因後來智慧齒長出需拆除牙箍以便剝牙；而第二次則在2005年，當時碰上了陳法拉參加國際華裔小姐競選，並獲得亞軍並入行所以就中斷了箍牙療程。最終在2010年，陳法拉採用了隱形牙套重新箍牙並完成療程，現在的她在露齒笑的時候，牙齒明顯更整齊，臉形也瘦削好看，笑容更加的甜美！

箍牙後更好看的女星｜鄧卓殷(Amber)

鄧卓殷（Amber）在2018年參選《香港小姐競選》並獲得亞軍及最上鏡小姐而入行，但在初入行時於連登討論區中，被網民翻出舊照，引起了整容爭議。其後鄧卓殷否認了並解釋：「我只箍過牙，相中我沒有修眉、沒有化妝。」相信只是透過箍牙，成功讓牙齒變整齊，臉形也跟著有變化，而且加上化妝才有如此大的威力！

箍牙後更好看的女星｜麥明詩（Louisa）

麥明詩（Louisa）是在2015年參選《香港小姐競選》獲得了冠軍後入行，初期被批評牙齒不好看、有齙牙問題，她在2017年選用了隱形內箍進行箍牙療程。麥明詩曾分享過在上箍頭數天非常痛，加上是使用內箍，舌頭經常會被鐵箍刮到而生飛滋，食物也切碎才能食用。當時麥明詩還沒轉行正在拍劇，要忍痛背對白，但現在的她捱過了箍牙的痛楚，在露齒笑的時候，可看出門牙明顯整齊內收，笑容也更自信好看！

箍牙後更好看的女星｜朱千雪（Tracy）

朱千雪（Tracy）是在2012年參選《香港小姐競選》獲得了冠軍後入行，擁有爽朗笑容的她曾分享在初入行時，經常被網民取笑她的口很大，在大笑時還會露出牙肉。所以朱千雪在入行後進行過兩次箍牙療程，第1次是獲父母贊助，第2次則是自己花費了4至5萬去箍牙，更透露是將近當時的半年薪水。但看到完成箍牙後的朱千雪，現在即使放鬆大笑也不會再露出牙肉，笑容也更甜美可人！

箍牙後更好看的女星｜楊穎（Angelababy）

提到箍牙後最成功的藝人，不得不提楊穎（Angelababy），模特兒出道的她，在初期的照片明顯有齙牙問題，導致了嘴唇凸出，與如今的女神相差很遠，也讓她多年來一直有整容疑雲。但楊穎否認了整容傳聞，並解釋自己是進行箍牙療程，使得牙齒更整齊，笑容及臉形也跟著變得更迷人！

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