蔡依林巡唱開足三年吸金破億　最終場造型「全身寫滿字」暗藏玄機

蔡依林《Ugly Beauty》巡迴演唱會1月8號邁入最終場，才開場蔡依林就說「該來的還是來了」，並分享說「越接近結束的日子，還是會想唱一些在別的巡演不想唱的歌」。而她巡演3年、23場演唱會雖耗資4億（台幣、下同），但總票房卻高達6.8億元。



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蔡依林當日在演唱歌曲〈玫瑰少年〉時，向台下觀眾分享：「不知不覺《UGLY BEAUTY》巡演陪伴我3年多的時間，其實這荊棘之路，不會因為謝幕而停止」、「我的幸福早已跟別人不太一樣，當時的我不懂也不敢往前走，謝謝敢把自己的生活踏出舒適圈的你們。」

蔡依林當天也換上歌曲〈怪美的〉的專屬服裝，俐落短裙造型再加上衣服上密密麻麻的文字，暗藏她的怪美心機，就連就連腰封中心都是「UGLY BEAUTY」的縮寫，展現最終場造型「魔鬼藏在細節裡」。

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蔡依林在演唱會最後的橋段「加冕儀式」也換上了白色典雅的毛皮披風，再加上金色皇冠及權杖，最後化身為「怪美皇后」帶領歌迷走向演唱會最終章的光榮時刻。

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