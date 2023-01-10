Bob林盛斌又爆賺錢貼士　一個方法教你農曆新年前吸客過肥年

林盛斌（Bob）一向是圈中出名搵得多藝人，靠他一人之力養起一家六口，從九龍塘四層獨立屋搬到另一間大屋，屋內裝修氣派豪華，不但有長樓梯兼大床，花園超大擺到臨時泳池，令人羨慕！而Bob亦進攻海外樓市，花費約80萬購入位於美國俄亥俄州的千呎獨立屋，連前後花園兼車房，每月收租8000蚊回報率達12%，認真識投資。

幸福！（IG@bob_lamshingbun）

一向大方的Bob日前於新片大爆賺錢貼士，說到「做鍾意嘅嘢，啲錢就自然會嚟」，Bob不是百分之百贊同這句說話，他形容這個想法就似「你鍾意食乜就食囉，你鍾意食就㗎啦！你之後身形就會好Fit、好靚㗎啦！」或是「你鍾意打機就打機、鍾意碌IG、Facebook咪碌囉，唔使溫書，考試自然會好㗎啦！」

Bob屋企靚相。（IG@bob_lamshingbun）

Bob認為上述想法不合理，而他比較認同「做你必須做嘅嘢，啲錢先至自然會嚟。」他指有時需要處理一些你討厭、但必須完成的事才能夠成功，他以減肥為例：「如果你想你身形Fit啲、 窈窕啲，你係需要喺你每一日返工之前一早起身，又或者收工之後，非常之累，都去做Gym，跑步、舉鐵呀；仲要非常注意你嘅飲食，唔好食你好鍾意、但極度唔健康嗰啲嘢，仲要每日持之以恆，講真，你想唔想做呢啲嘢？」Bob認為要成功就必須付出相應代價。

Bob分享賺錢貼士。（YouTube截圖）

Bob指出商業社會只會在乎你能帶來的價值，而非你喜歡做甚麼，「作為一個客戶，我畀錢你，你可以為我帶來啲咩價值呢？你可唔可以解決我問題、滿足我需要呢？如果可以，而我又信你，我先會畀錢你嚟換取。」Bob稱自己也不是享受所有工作，例如拍片前要寫稿、聯絡拍攝，不時感到氣餒，但仍選擇堅持下去。

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