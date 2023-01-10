姜濤叱咤風波牽連金獎歌手林家謙　被力數多宗罪網友長文平反

MIRROR人氣王姜濤因《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》落台激動跳舞，卻因表現失準惹來網友狙擊，更有人於討論區寫足3000字力數8宗罪，早前他因身體抱恙缺席國際頂級DJ Alan Walker亞博騷，更是惹來討論不斷。

姜濤叱咤風波持續了幾天。（陳順禎 攝）

姜濤叱咤風波竟然燒着埋「叱咤樂壇男歌手」金獎得主林家謙（Terence）。有人於討論區開Post表示，直指林家謙唱歌似「鬼食泥」、「零台風」、「成日走音」，「呢度咪都有謙安法」。

叱咤樂壇至尊歌曲大獎—《邊一個發明了encore》林家謙。（陳順禎攝）

不過此番言論就惹來大批網友批評，收到近3000個負評。網友指樓主轉移視線，打算趁機踩林家謙，但林家謙明明比姜濤態度好、有音樂才華，「至少佢作曲真係勁」、「林家謙藝人包辦曲詞編監，未見過佢X過一句好辛苦」、「我覺得好X好聽喎」、「又想拖埋其他人落水」、「樓主事實係少數」。

有人撰長文反駁，大讚林家謙真心愛音樂，用心鋪排紅館騷歌單，默默努力不抱怨，「呢啲先叫用作品說話」、「張敬軒請佢做嘉賓，佢自己特登為咗唱一次，重新編一次曲Send畀大會，連張敬軒都話入咗行冇見過人會認真到咁」，長文更收穫逾9000讚好。

點擊睇網友留言：

+ 1

林家謙讀大學時已在歌唱比賽奪冠，才華橫溢備受唱作歌手林一峰賞識，在林一峰鼓勵下繼續音樂創作，曾創作出多首大熱歌，包括JW王灝兒的《矛盾一生》及《多少年》、林宥嘉的《壞與更壞》、容祖兒《心之科學》、張敬軒《潛水》、陳奕迅《致明日的舞》及《是但求其愛》；2019年轉做幕前即奪「叱咤樂壇生力軍」金獎。

除了林一峰、張敬軒外，連「歌神」陳奕迅（Eason）都認可其唱作實力，更公開稱讚他的唱腔令人平靜兼有特色，更罕有任林家謙演唱會嘉賓，足見Eason對林家謙的衷心珍惜。

林家謙《SUMMER BLUES》紅館騷請來兒時偶像陳奕迅（Eason）任嘉賓。

點擊睇林家謙去年紅館騷尾場靚相：