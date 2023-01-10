姜濤叱咤風波牽連金獎歌手林家謙 被力數多宗罪網友長文平反
MIRROR人氣王姜濤因《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》落台激動跳舞，卻因表現失準惹來網友狙擊，更有人於討論區寫足3000字力數8宗罪，早前他因身體抱恙缺席國際頂級DJ Alan Walker亞博騷，更是惹來討論不斷。
姜濤叱咤風波竟然燒着埋「叱咤樂壇男歌手」金獎得主林家謙（Terence）。有人於討論區開Post表示，直指林家謙唱歌似「鬼食泥」、「零台風」、「成日走音」，「呢度咪都有謙安法」。
不過此番言論就惹來大批網友批評，收到近3000個負評。網友指樓主轉移視線，打算趁機踩林家謙，但林家謙明明比姜濤態度好、有音樂才華，「至少佢作曲真係勁」、「林家謙藝人包辦曲詞編監，未見過佢X過一句好辛苦」、「我覺得好X好聽喎」、「又想拖埋其他人落水」、「樓主事實係少數」。
有人撰長文反駁，大讚林家謙真心愛音樂，用心鋪排紅館騷歌單，默默努力不抱怨，「呢啲先叫用作品說話」、「張敬軒請佢做嘉賓，佢自己特登為咗唱一次，重新編一次曲Send畀大會，連張敬軒都話入咗行冇見過人會認真到咁」，長文更收穫逾9000讚好。
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林家謙讀大學時已在歌唱比賽奪冠，才華橫溢備受唱作歌手林一峰賞識，在林一峰鼓勵下繼續音樂創作，曾創作出多首大熱歌，包括JW王灝兒的《矛盾一生》及《多少年》、林宥嘉的《壞與更壞》、容祖兒《心之科學》、張敬軒《潛水》、陳奕迅《致明日的舞》及《是但求其愛》；2019年轉做幕前即奪「叱咤樂壇生力軍」金獎。
除了林一峰、張敬軒外，連「歌神」陳奕迅（Eason）都認可其唱作實力，更公開稱讚他的唱腔令人平靜兼有特色，更罕有任林家謙演唱會嘉賓，足見Eason對林家謙的衷心珍惜。
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姜濤叱咤頒獎禮表演如何？
叱咤頒獎禮當晚男子組合MIRROR當晚狂掃8個獎成為大贏家，當中人氣王姜濤HIGH爆演出引來不少討論，更罕有狂吸數萬DISLIKE。
到了慶功環節，姜濤與Gareth. T密密斟，相信二人關係相當好。
姜濤出道前至今有何改變？
姜濤原來真的曾在麥當勞打工，從200磅肥仔到現在的人氣王，甚至擊敗碧咸成為全球百大美男第五位，相信粉絲對這個成績相對滿意。