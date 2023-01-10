江美儀攞視后被問會否做「親生女」口窒窒：我唔可以放低我經理人

出爐視后江美儀入行25年，終於奪下TVB最佳女主角，在台上哭成淚人的她說：「我以為我唔係親生女唔會攞到呢個獎㗎！」她又感謝《東張西望》送4張飛給家人見證她奪視后一刻，「上次我攞最佳女配角，佢哋冇嚟到，我覺得好遺憾，今次佢哋見證我攞最佳女主角，多謝晒呀！」

江美儀攞視后。（葉志明 攝）

江美儀騷後與家人接受TVB娛樂新聞台訪問，江美儀媽媽在鏡頭前直接搶走女兒手上獎座，笑指：「俾我攞吓啦！」又續說：「好重呀！」爸爸亦有害羞攞起獎座。問到獎座會擺哪裡，江美儀和媽媽異口同聲說會安放在家，江美儀表示：「10年前我就攞咗個最佳女配角，10年後我終於攞咗哥哥、姐姐、或者弟弟妹妹陪佢啦！」

江美儀太艷麗！（梁碧玲攝）

江美儀在另一個訪問中，被問到會否考慮做「親生女」，江美儀一臉為難，口窒窒指：「我會叫我經理人同佢傾吓嘅，我唔可以放低我經理人嘅，因為咁多年嚟我搵嘅錢又唔係多啦，佢都冇話嫌棄我啦，一直都陪我啦，所以我唔可以冇經過佢批准呢，亂咁傾嘢嘅。」之後忍不住爆笑。

江美儀媽媽搶走女兒獎座。（節目截圖）

江美儀再度多謝《東張西望》：「我唔知我幾時可以再攞獎呀嘛，所以今日我再講多次，我好多謝《東張西望》，佢哋除咗幫你驅走老鼠同蟑螂之外呢，仲係有求必應㗎，所以我將佢稱之為傳媒界黃大仙。」

被問到會否做親生女，江美儀即口窒窒。（節目截圖）

《下流上車族》好拍檔林敏驄取笑江美儀當晚打扮似「烏雞」，江美儀都承認當晚唯一瑕疵是戰衣，她笑說：「下次就唔好咁多毛啦！」

萬千星輝2022 | 江美儀大熱奪視后：我以為我唔係親生女唔會攞到