44歲陳鍵鋒同《拆局專家》好友飯叙　變油膩大叔激似張致恒

44歲陳鍵鋒（Sammuel）早年北上發展，近年2021年他牽涉到潛水學員溺斃事件，有傳有教練遺下學員自行先上水，未及時發現意外而釀成慘劇，不過經理人沒有正面回應。神隱多時的陳鍵鋒近日終於現身，原來他與黃偉文是好友，黃偉文更以「阿苗」稱呼他，陳鍵鋒留鬚男人味爆發，雖然他用手遮住臉部，但手臂粗許多，可見發福不少。

陳鍵鋒又孖《拆局專家》同事飯叙，有黃智雯、袁偉豪、錢嘉樂、洪天明、蓋世寶等，今次陳鍵鋒就沒有用手遮住臉龐，竟驚現發福不少！陳鍵鋒不但臉部圓潤，脖子更見有幾層肉，有網友在蓋世寶帖文下留言：「左黑帽係陳健鋒，大份咗很多」。

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早年陳鍵鋒到泰國做身體檢查後，發現患上遺傳病，腦部天生缺少了一條血管。驚悉患病的陳鍵鋒人生觀從此改變。身為虔誠基督徒的陳鍵鋒稱受「天父的召喚」，早前決定修讀為期4年的遙距神學學士課程。又有傳他攻讀完學士及碩士後，將退出娛樂圈，一心一意去傳教，以自身經歷啟發他人。陳鍵鋒接受傳媒訪問時僅簡單回應，自己正在努力工作和努力讀書。好友王賢誌則回覆傳媒稱，相信陳鍵鋒是為專心讀書而休息。

黃偉文同陳鍵鋒原來神秘好友 更大爆對方一個秘密鮮為人知

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陳鍵鋒因受腦血管遺傳病影響，暫停幕前演出，擁有獨木舟、聾人手語、幼兒護理、潛水牌等幾十個技能等級證書的他更轉行做潛水教練，但2021年6月一名男士在西貢學潛水溺斃，陳鍵鋒被捲入事件中，事後他更被傳媒發現搬離寓所，自此陳鍵鋒鮮少更新社交平台。