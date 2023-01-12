睇唔出已經57歲！星座專家唐綺陽原來咁靚女　網民讚：好似張雨綺

【唐綺陽】《女人我最大》網路影音節目「玩美研究室」推出「2023上半年星座運勢_水瓶時代大解析」，邀來台灣占星專家唐綺陽，擔任本次的封面人物。唐綺陽一改以往「黑色套裝」的專業風格，挑戰由設計師陳邵彥為唐綺陽專屬打造3款截然不同的造型服裝，分別以占星女神、恆星到宇宙為發想，有了這次的突破，唐綺陽笑稱迷上百變的自己，希望有機會挑戰歌手身分，也歡迎各大唱片公司來洽談。



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拍攝當天，唐綺陽有些許緊張，表示這些都是從沒嘗試過的造型，是一個大突破，其中一套黑色的洋裝，把全身包緊緊，只露出一顆頭，唐綺陽笑說：「這套就是我最喜歡的一套，很有安全感，這樣我就必須用『眼神』跟大家溝通，還原了最『本真』的那一部分，這是我一直希望的。」她笑說以往有兩個原因讓她懼怕白色，一是顯胖，二是穿白色衣服時，總是會滴到咖啡或是醬油，但有了這次的嘗試，唐綺陽點頭說：「是時候可以穿了。」

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唐綺陽從占星專家到金鐘獎最佳主持人，又在去年的「金鐘獎」擔任主持人，多方斜槓的她，對今年也有新的期許，被大家稱之「被星座耽誤的歌手」，開金口唱歌驚艷所有的觀眾，唐綺陽也大方表示：「如果有唱片公司願意，當歌手我也ok喔！」唐綺陽也常鼓勵大家，新的時代應該要走在大家的前面，因為主動求變是非常快樂的。

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