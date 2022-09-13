楊丞琳稱在台灣吃海鮮很奢侈　炎亞綸14字批評事件　疑有弦外之音

台灣男星炎亞綸將於自己生日11月20日當天，於台北流行音樂中心舉行《炎宇宙@aayan1120》演唱會，昨（12）日舉行記者會時，他笑說自己不太想將其視為演唱會，希望是一場私密秀。他在現場被問到近期楊丞琳的「海鮮」風波，他現場開示，笑說：「我對海鮮過敏，尤其是不好的蝦子。」



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在記者會上，好友唐綺陽特地秘密錄製了一段「加持」過的祝福給炎亞綸，但炎亞綸指出，兩人私底下其實很少談論星座，反而比較多的是聊時事。而被問到演唱會嘉賓，炎亞綸透露，好友鬼鬼有先報名，但自己還在考慮中，最希望是「Bii畢書盡」來當嘉賓，因為可以將舞台上的「顏值」整個提高。

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另外，炎亞綸表示，演唱會將結合音樂、戲劇、綜藝、主持、電影、時尚，邊唱邊說的形式進行，而炎亞綸透露，過去經常在社群上精準預判的「地震」，也會是演唱會的橋段之一，會如何呈現？他表示：「也許是歌曲、也許是脫口秀、單口相聲。」至於會不會唱飛輪海的歌？炎亞綸笑說：「沒有欸，都被卡掉了。」並透露在音樂上會有新的計畫，可能會再組新團，而是否會退團，他自嘲：「現在不會退團，只有退群。」

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