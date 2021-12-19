王力宏離婚｜唐綺陽神預言全應驗！一個星象暗示王力宏一夕爆落

【王力宏離婚】王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，星座專家唐綺陽看了忍不住感嘆：「形象都是包裝出來的，一旦受害者願站出來揭發真相，保證跌破眼鏡。」



唐綺陽先前就曾預言，年底還會有重大事件，如今一一應驗，也呼應了星象改變。唐綺陽認為，「李靚蕾忍了這麼久，才能累積足夠的經歷感受，寫出這麼長的長文，拆穿那麼厚的面具。但，是什麼讓她忍這麼久？」

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唐綺陽：王力宏絕對不是演藝圈最後一個渣男

身為女性，唐綺陽非常心疼李靚蕾，恭喜她「終於重生」。唐綺陽也沒想到，在優質形象之下，居然有這麼噁心的一面。但王力宏絕對不是演藝圈最後一個渣男，至於「下一個是誰」，就要看還有沒有受害者願意挺身而出。

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唐綺陽在本月5日就點到一些運勢關鍵字，包括「由於衝刺在天蠍，情緒也受影響，莫名有焦躁感，原因可能很深層，過往的委屈、艱辛浮上心頭，大家都需要療癒」、「過往的努力、辛苦，曾經的好與壞，都浮上檯面，成為金逆期間的話題，好的終於被發現，發現你如此努力，而受大家讚賞喜愛。

金逆暗示有人會「一夕爆落」

金逆期間不好的部分若被起底，效應也十分「殘酷」（因為合到冥王），有可能會「被切割」，一夕爆落，而且落得很徹底，因為金逆帶來的是「價值反思」，有價值還是名過其實？現在金逆期間，答案揭曉，藉著「某事」以證實之，所以，辛苦的人有福了，作惡的人麻煩大了」，如今似乎皆一一印證。

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