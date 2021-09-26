印度神童新預言竟與唐綺陽2022星座運程有驚人巧合：先經歷迷失…

台灣星座專家唐綺陽年初曾宣布不再推出年度運勢書，23日她提起這件事，再度表示：「累到只想徹底封筆，根本不覺得會有『下一個計劃』。」不過因為新冠疫情的關係，她觀察到大眾的徬徨，她還是希望給粉絲一些心靈上的支撐，因此改以別種形式陪伴大家。



唐綺陽直言：「2022、2023年星象也不是吃素的！想到屆時又會是怎樣的心慌馬亂，想到自己一手拉拔照顧的孩子（就是你們）怎能放著不管？」於是決定改變作法，以「陪伴大家度過每一天」的日曆形式和粉絲站在一起，她透露內容除了星象，也會包刮提醒、建議，以及部分科普，不再是像過去一本書的型態。

唐綺陽提到未來2年星象依舊不是吃素的。（截圖）

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聽聞唐綺陽的新計畫，支持者開心之餘，卻也不免無奈感慨：「只看到重點：2022、2023不是吃素的...」、「怕爆」、「意思是依舊一樣慘嗎」、「哪一年才能好一點點？」眾人無不期盼黑暗期早點過去，迎接希望的曙光，唐綺陽則解釋：「是先經歷迷失，再尋求突破，你們可以的！」

【同場加映】印度神童新預言竟與唐綺陽留言不約而同：2022年會有一場災難…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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