TWICE子瑜低胸裝露出完美直角肩　IG一出新造型照即吸過百萬心心

韓女團TWICE將於20日發行英文單曲〈MOONLIGHT SUNRISE〉，此前已經陸續釋出成員們的半身形象照宣傳，不難看出風格相較以往成熟許多，其中台灣成員周子瑜更是壓軸亮相，她以平口黑色系絨毛裙裝搭配中分髮型，高顏值獲得大批網友認可。



TWICE〈MOONLIGHT SUNRISE〉宣傳照基調如同月光般朦朧，子瑜壓軸出鏡，身穿一套黑色平口裙裝，完美露出直角肩曲線，與她白皙肌膚形成呼應，胸前更點綴上毛絨元素，性感中帶有一絲可愛氣息。子瑜一手撐地側坐在鏡頭前，以中分微微濕髪模樣，搭配上無辜雙眼，畫面一曝光就吸引超過百萬讚數，可見高人氣。

【圖輯】點圖放大看更多TWICE〈MOONLIGHT SUNRISE〉宣傳照及子瑜靚相👇👇👇

+ 34

成員多賢同樣詮釋了露肩造型，以斜肩緊身裙勾勒出成熟曲線，搭配上從領口延伸至袖口的飄逸感絨毛，增添靈動效果，與絕美側顏提升氛圍感，無論造型或是風格都大躍進，讓粉絲感到耳目一新。

【相關圖輯】美國票選2022最美K-POP偶像 周子瑜Lisa僅排第7第8 冠軍估唔到（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 25

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】