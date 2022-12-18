【圖輯】2022年全日本美胸BEST100　兇版有村架純上榜第1位超有料

來到2022年最後一個月，各種年度排行榜陸續公開。有日本雜誌日前就公開「全日本巨乳BEST 100 2022-2023」，評選出100名極品美女，女優、運動員、歌星皆有，誓要以美女慰勞辛苦了一年的老司機們！



第3位田中美久（Twitter圖片）

日本雜誌《アサ芸Secret！》在新刊中公布了「全日本美胸BEST 100 2022-2023」，講到「平時過著庶民生活真的好痛苦。內心可以獲得平靜的瞬間，就只有看著巨乳美女的時候！」以上圍、罩杯、人氣知名度、媒體曝光率及衝擊度5點評選出100位身材突出的日本美女。

100名高質美女中除了有寫真女優、演員和偶像之外，亦有不少運動員、主播和KOL等等。當中有一位撞樣知名演員的寫真女優排名竟然比演員本人還要高？！想知道今年有甚麼值得關注的養眼美女，就快點繼續看下去啦！

👇👇👇即睇「全日本美胸BEST 100 2022-2023」👇👇👇

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【100】三浦瑠麗

【99】日向葵衣

【98】渡邊瑠海

【97】飯豐萬理江

【96】高梨瑞樹

【95】森七菜

【94】森山ちなみ

【93】良原安美

【92】もものすけ

【91】西村優菜

【90】乙陽葵

【89】吉川愛

【88】牧野真莉愛

【87】生田繪梨花

【86】岡本杷奈

第85位あいみょんAimyon（Twitter圖片）

【85】あいみょんAimyon

【84】蝶花樓桃花

【83】稻見萌寧

【82】いけちゃん

【81】岡村美波

【80】淺田舞

【79】阿部なつき

【78】古江彩佳

【77】山本優

【76】本田望結

【75】大原優乃

【74】村重杏奈

【73】篠崎愛

【72】清瀬汐希

【71】篠原涼子

【70】ファーストサマーウイカ

【69】なな茶

【68】真田まこと

【67】RaMu

【66】今田美櫻

【65】葉月彩

【64】涉野日向子

【63】貴島明日香

【62】澄田綾乃

【61】泉里香

【60】赤木野花

【59】夏來唯

【58】賀蘭千秋（ホラン千秋）

【57】ちとせよしの

【56】阿部詩

【55】橋本梨菜

【54】似鳥沙也加

【53】廣瀨鈴（広瀬すず）

【52】河出奈都美

【51】平嶋夏海

第50位田中美奈實 （Twitter圖片）

【50】田中美奈實 （田中みな実）

【49】桃月梨子（桃月なしこ）

【48】池田依來沙（池田エライザ）

【47】星名美津紀

【46】長澤正美（長澤まさみ）

【45】上坂堇（上坂すみれ

【44】原つむぎ

【43】倉科佳奈（倉科カナ）

【42】志效@Twice

【41】綾瀨遙（綾瀬はるか）

【40】未梨一花

【39】岡田紗佳

【38】長崎美柚

【37】愛萌なの

【36】吉岡里帆

【35】白川のぞみ

【34】澤口愛華

【33】ikura@YOASOBI

【32】阿部華也子

【31】北野日奈子

【30】鷲見玲奈

【29】山田加奈 （山田かな）

【28】橋本環奈

【27】和泉芳怜

【26】菊地姫奈

【25】土屋太鳳

【24】天木純 （天木じゅん）

【23】三谷紬

【22】馬場富美加（馬場ふみか）

【21】東雲海（東雲うみ）

【20】森香澄

【19】南みゆか

【18】後藤真希

【17】淺倉唯

【16】與田祐希（与田佑希）

【15】有村架純

【14】渡邊渚

【13】横野すみれ

【12】ゆうちゃみ

【11】小日向優香（小日向ゆか）

寫真偶像小日向優香因撞樣有村架純而被網民稱為「兇版有村架純」在今年的排行榜的排名比本尊還要高，排第11位。

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【10】風吹ケイ

【9】伊織萌（伊織もえ）

【8】森咲智美

【7】本郷柚巴

【6】櫻井木穗 （桜井木穂）

【5】中川翔子

【4】Enako（えなこ）

【3】田中美久

【2】雪平莉左

【1】藤乃葵（藤乃あおい）

👇👇👇即睇「全日本美胸BEST 100 2022-2023」十強美照👇👇👇

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