美國票選2022最美K-POP偶像　周子瑜Lisa僅排第7第8　冠軍估唔到

美國票選網站《King Choice》近日舉辦了「亞洲最美KPOP女偶像排行榜」，投票結果公開後，發現隨著新晉女團陸續崛起，排行榜也跟著大洗牌，像是今年6月才出道的Lapillus，還有5月出道的LE SSERAFIM都有成員進入TOP 10，而女團「門面擔當」更是連奪兩屆冠軍，現在就來看看TOP10有誰吧！



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TOP10. TWICE 定延

TWICE的成員定延其實是一位身材高挑的美女喔！169厘米的她，擁有非現實比例的九頭身身材，更被網友公認為美腿王。此外，雖然定延在團隊中是帥氣勇敢的形象，鮮少有人會把她與女神劃上等號，但其實仔細看會發現定延的五官非常精緻，是個可甜可鹽的偶像喔！

TOP9. Red Velvet Yeri

Red Velvet Yeri是團體中最晚加入且年紀最小的成員，出道後讓團隊拿下1位的好成績，也被姊姊們認為是「小福星」，不過卻有不少黑粉認為他太高調、對前輩沒禮貌，但仍無損Yeri的高人氣。曾在Instagram發布家庭照的她，更被韓國媒體稱為「Red Velvet Yeri，全家都是SM顏值標準，優越基因認證」，鮮明的顏值也讓她成為本屆的第九名。

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TOP8. TWICE 子瑜

TWICE今年打破7年魔咒集體續約，不只帶著迷你11輯《BETWEEN 1&2》驚喜回歸，主打歌〈Talk that Talk〉更有高辣造型，引起高度討論。其中出道以來亦以深色長髮亮相的子瑜，破例以櫻花粉紅髮色呈現嶄新面貌，更在預告照、MV中接力「3段變髮」，讓網友驚呼子瑜優異的造型消化能力。

TOP7. BLACKPINK Lisa

五官立體有精緻的人間芭比BLACKPINK Lisa，加上有著高超的舞蹈能力，讓她自帶熱搜體質、有著刷不完的話題。加上167厘米的高挑身材、完美九頭身黃金比例，曾獲得「亞太百大最美臉孔第一名」，這次入選最美KPOP女偶像真的是實至名歸啊！

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TOP6. MOMOLAND Nancy

韓國女團MOMOLAND的混血忙內Nancy憑著一張絕美臉成為焦點，擁有絕美長相以及精緻五官，深受許多粉絲喜愛，但卻因為身材經常遭到網友攻擊，也讓她困擾不已。不過小編覺得胖瘦都沒有關係，有著完美臉蛋就足夠啦！

TOP5. LE SSERAFIM 中村一葉

雖然LE SSERAFIM在還沒正式出道前，因團員金佳覽被傳霸凌、人氣成員整形、舞蹈太色情、宣傳照沒有質感等，爭議不斷、負評滿天飛，不過卻有一位成員因長得太漂亮，深受大眾喜愛，更被網友封為「秀智第二」，那就是日籍成員中村一葉Kazuha。無辜大眼、白皙臉蛋、圓潤瓜子臉，加上精緻的五官，帶有秀智的神韻，連挑剔的韓國網友都被徹底征服了呢！

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TOP4. Lapillus Chanty

今年19歲的菲律賓裔阿根廷籍的Chanty，跟著去年一同參加Mnet選秀節目《Girl Planet 999》的Shana、Haeun、Seowon、Yue及Bessie等六人組成全新女團Lapillus，於今年6月20日正式出道。擁有異國風情外貌的Chanty，備受大眾矚目，加上能講4種語言的優勢，將會與全球粉絲廣泛互動。

TOP3. Red Velvet lrene

曾有「女團最強神顏」封號的Irene此次也毫不意外地進榜啦～而且排名還持續在上升中，出道8年穩穩坐在上位圈寶座。她的個人綜藝《Irene’s Work & Holiday》在八月開播，公開作為專業藝人的她，私下休假的一面，還有跟身邊親密工作人員的互動也會一併展現出來。

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TOP2. BLACKPINK Jisoo

才剛獲得「首爾國際電視節2022」電視劇最佳女演員獎的BLACKPINK Jisoo，曾經拿過三屆冠軍，還跨界獲得「最美女演員」第一名，是名副其實的「臉蛋天才」（驚呼）。八月隨著組合強勢回歸的她，近日也馬不停蹄地參與各式時尚活動，即使睽違近兩年才回歸樂壇，但人氣絲毫不減啊～

TOP1. Dreamcatcher Jiu

本屆冠軍是由Dreamcatcher隊長JiU（祉攸）拿下！去年她碾壓Jisoo、Irene、Dara等人獲得第一名，今年再次抱走最美頭銜（鼓掌）。今年28歲的JiU是七人女團Dreamcatcher的隊長，同時他也是團體中的門面擔當，可甜可鹽的形象，能完美消化各種造型及風格，深獲粉絲喜愛。

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