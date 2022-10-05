周子瑜著黃色低胸裝罕曬性感　胸前蝴蝶結1個原因成網民焦點

韓國女團TWICE紅遍全球，亞洲地區除了韓國就屬日本人氣最高，更創下外國女團登上東京小巨蛋次數最多的紀錄。近日TWICE於日本舉辦粉絲見面會，人氣旺到一票難求，連因應粉絲要求進行加座，都被一分鐘秒殺。會後成員們也在IG發布穿搭美照，其中，台灣成員周子瑜以一身亮黃色裝秀出白皙嫩肩，讓許多粉絲直呼「拆禮物時間到！」



TWICE近年來積極攻佔日本市場，並在今年推出第四張日文專輯，創下驚人好成績。而上週末更前往日本舉辦粉絲見面會，一票難求，加座後更是秒殺，大勢程度難以想像。會後各成員在IG分享一系列出席粉絲見面會的穿搭照，台灣成員周子瑜也大方曬出多張照片，引發粉絲熱議，有超萌的布偶娃娃帽造型、灰色帽T休閒風，其中，最讓人眼睛一亮的是亮黃色低胸洋裝。

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照片中可見，子瑜這次選穿亮黃色抹胸短洋裝，繞頸綁帶設計秀出白皙直角肩，收腰細節更是展現好身材，不論是綁起俏皮的包頭、或是放下中長髮都相當吸睛。而最讓粉絲過目難忘的竟是胸前大大的蝴蝶結，頓時讓子瑜看起來像一個可愛漂亮的禮物盒，貼文文案賣萌打上「らぶりーちゃんです（可愛的我）」，照片PO出短短不到1天的時間就吸引超過百萬人按讚，不少粉絲更是留言狂讚「子瑜好可愛喔」、「穿起來好像禮物」、「子瑜禮物超萌」、「拆禮物時間到！」

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而其他成員的穿搭同樣引發熱議，日本成員Momo回到母國辦粉絲見面會，穿上粉紅色的中空洋裝心情想必更加雀躍，貼身中空洋裝秀出傲人的川字腹肌，模樣相當性感；團內可愛擔當娜璉則是以一件白色蕾絲馬甲背心擺拍，甜美中不失性感。

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