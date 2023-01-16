TVB娛樂台主持任琳狂數香港5個壞處　遭網友轟：那回內地吧

無綫（TVB）娛樂新聞台主播任琳（Zita）於內地土生土長，近日她拍片講述在香港生活的多個不方便，惹起網友熱議。

Zita狂數香港生活不方便。（影片截圖）

Zita首先指在香港叫外賣非常不方便，雖然香港有外賣軟件和服務，但她投訴起送費太貴，等待時間太長，「經常會等一個多小時，很不方便。」

此外，Zita初來甫到時支付寶及微信支付仍未普及，故只能用現金和信用卡消費，她說：「直到現在還是有很多老一點的店鋪，僅是使用現金支付，或者是八達通。」另外，她又指現場截的士 ，多數香港司機僅接受現金支付，「大部分司機都不接受掃碼支付。」

Zita是TVB娛樂新聞台主持。（影片截圖）

提到網上購物，Zita指在香港上淘寶購物很不方便，不僅從內地運港須付兩次運費，送貨上門更要多付20元運費，她直言：「勤勤懇懇地讓打折5、6塊錢，就在一個運費上給它搞沒了。」Zita又驚訝在香港買杯麵不送叉子，「是不是很神奇呢？」

不過Zita稱讚香港地鐵不用安檢很方便；又指香港可以在便利店取款；中文書從左到右揭頁，文字豎着排版等，均與內地有大不同。

Zita投訴香港淘寶運費貴。（影片截圖）

Zita片段惹來不少爭議，有網友直接了當說：「那回內地吧！」、「其實住得唔開心仲留喺度咪盞令自己辛苦。」、「覺得香港那麼落後，不要在香港呀快回去！」、「你所覺得便利的點，是基於廉價勞工上的。勞工角度看這何嘗不是一種剝削。」另外有人指香港大部分住處都鄰近地鐵、商場，生活算是很方便了。

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