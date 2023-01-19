健吾見陳柏宇《THE FIRST TAKE》疑意有所指：網媒鍾意吹大係正常

歌手陳柏宇（Jason）成為首位香港歌手登陸日本大型音樂平台《THE FIRST TAKE》的消息被爆出之後，火速引起外界熱烈關注，其演唱《你瞞我瞞》的影片於周一（16日）香港時間9時正式於YouTube上架，至今已有逾145萬點擊次數，更成為近日香港發燒影片第一位。陳柏宇早前於銅鑼灣與20多位粉絲一同見證這個歷史時刻，更直言睇到眼濕濕，十分滿意。

Jason透露自己於去年11月飛到日本參與錄製。（YouTube：THE FIRST TAKE）

陳柏宇歷史性成為首位出演《THE FIRST TAKE》的香港歌手，也是繼內地女歌手蘇芮琪及台灣男歌手韋禮安之後第三位上該節目表演的華語歌手，實在十分威水。今次陳柏宇特地降Key，用新唱法演繹《你瞞我瞞》，雖然有部分網民認為太平淡且不習慣，但大部分樂迷都支持，稱讚陳柏宇演繹出一種歲月洗禮過後的成熟韻味。

陳柏宇同歌迷一齊見證歷史性時刻。（趙允琳 攝）

陳柏宇一路走來絕不容易，歷經過質疑風浪。他曾於《新城勁爆頒獎典禮2016》奪下三獎，包括「新城勁爆突破洪荒歌手-男歌手」、「新城勁爆歌曲」，以及「新城勁爆男歌手（銀）」。當時不少粉絲都為陳柏宇感到高興，認為陳柏宇努力多年終於獲肯定。

Jason當年一口氣連奪三獎，心情大好。(符祥定攝)

惟網路紅人健吾指：「陳柏宇是不是真的做得很好而沒有人看見呢？好期待陳柏宇得獎，他自我那麼大，很快就會成為娛樂圈和娛樂版的另一件玩具，被大家先捧再殺。」惹來網友激烈討論。有人指健吾是為了撐好友吳業坤而踩上位中的陳柏宇，而陳柏宇當時受訪表示沒有氣憤，他說：「把口生喺人哋到，佢鍾意講咩咪講咩囉。」

坤哥無辜被鬧埋一份。（梁碧玲 攝）

陳柏宇今次再度惹起話題，另一位網絡紅人Nic Chung於Facebook發文道：「其實本身對呢單The First Take 都冇咩感覺，講完就算，但啲濕X網媒仲未明佢地先係令人反感呢單野嘅原因，就咁丟出一句香港人踩香港人，就無視左自己亂X咁神化呢單野嘅本質，華文傳媒都係一X式。」

健吾轉發此則帖文並發文道：「指鹿為馬 大唔大罪？言過其實 有冇問題？網媒中（鍾）意吹大，係正常㗎啵。引戰先有流量。我中意韋禮安，覺得佢係第一個台灣歌手上到日本總公司春茗，我戥佢開心。但咩世一，同咩睇齊。果啲係捧定殺？大家心中有個數。」似乎意有所指。

重溫健吾新舊帖文：

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