42歲陳冠希(Edison)近年現身亮相人前多次被指外貌憔悴,靚仔不再。不過今日(16日)陳冠希同劉嘉玲、梁朝偉合照,突然重現靚仔樣。陳冠希皺紋和鬚根都消失,打扮整齊,成個人容光煥發,看來見到老友,心情相當不錯。

當年的陳冠希。(電影截圖)

而劉嘉玲同梁朝偉精神狀態都Keep得超好,劉嘉玲發文指好開心新年前可以相聚,「Good catch up before Chinese New Year! 」陳冠希回覆道:「SO MUCH LOVE」不少網友都回想起《無間道》畫面,更稱讚兩位是「兩代男神」。

陳冠曾於網上「素顏」直播更是經典。當年青靚白淨的外貌不再,更有網民指似足49歲。 (直播截圖)

點擊睇陳冠希近照: