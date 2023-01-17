唐詩詠北上後容光煥發甜笑拜年　同農夫合照疑秘密現身廣州演唱會

視后唐詩詠（Natalie）9月宣布與TVB完約，正式結束近20年賓主關係。終於可以隨心所欲的唐詩詠，近日北上參與金剛主持的廣東衛視節目《為食神探》，唐詩詠一向罕有參與內地節目，令人不禁猜測是否步蔡少芬、佘詩曼、鄧萃雯、胡杏兒等前輩後塵，進攻內地發展。

唐詩詠在9月份正式與TVB結束近20年的賓主關係。(影視截圖)

除了亮相金剛節目外，唐詩詠亦與好友農夫合照，力撐對方開騷。唐詩詠北上後容光煥發，Keep住靚樣，笑容滿臉地與網友拜年，而C君（鄭詩君）和陸永就故意黑面，一展搞笑本色。唐詩詠發文表示：「路過見到兩個人好熟口面」。

唐詩詠同農夫合照。（唐詩詠微博）

農夫近日舉辦一連15場《農夫20周年有D新歌巡迴演唱會》，每一站都惹起搶飛熱潮，多番加場依然售罄，足見人氣高企。不少網友難得見到唐詩詠身處內地依然感到相當興奮，又留言猜測唐詩詠是否有現身農夫演唱會。

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經理人DJ Tommy驚歎於本月14日及15日廣州場之氣氛熱烈，於社交網發文感謝樂迷：「多謝你哋嘅等待。這空間，實在太厲害，氣氛極好。」而農夫粉絲要求演唱陳奕迅的《孤勇者》，堅拒唱這首歌的農夫發文道歉：「多謝廣州！但我哋下次都係唔會唱《孤勇者》嘅。對唔住！」粉絲便轉向要求唱《富士山下》及Dear Jane《到底發生過什麼事》。

農夫堅拒演唱陳奕迅的《孤勇者》。（農夫小紅書圖片）

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