農曆新年包利市禁忌逐個數　封口下場超慘　小S嚇親：真的假的?

【農曆新年／兔年／利市／利是／紅包／換新鈔／禁忌】農曆新年即將來臨，派利市（利是）是除夕團圓之際的重頭戲，且民間流傳「包利市」禁忌，若觸犯恐好運流失。台灣女星凱莉日前在節目《小姐不熙娣》分享利市2大禁忌，讓主持人小S驚呼：「真的假的！」而台灣民俗專家也曝光過年「包利市」的禁忌。



凱莉在節目中分享利市2大禁忌，首先，「不可以封口」，因為若將利市的開口封住，財氣恐怕無法流通。這番話讓小S驚呼：「真的假的！」因為市售利市封都有做摺痕設計，所以一直都會把利市封折起來。凱莉提醒，第二是「利市封不能重複使用」，因為如果拿用過的利市封再送給他人，代表「好運已經被用掉」，因此建議一定要使用新的利市封。

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事實上，台灣民俗專家楊登嵙曾解釋，利市封不能用膠水封口原因在於此舉恐讓財氣被封掉，談及其他利市禁忌，他更建議別把錢摺起來放進利市裡，因為這樣如同把財運、好運對折，財運阻滯不順暢。此外，他說，除夕拿到利市後，記得放到枕頭底下「壓歲」，等到初五後再將這筆錢存到銀行戶頭，可當「發財金」，藉由努力工作，小錢賺大錢。但若拿到利市馬上花掉，恐會漏財。

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