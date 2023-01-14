農曆新年前5個生肖要小心　屬兔犯太歲恐破財　專家教3招逢凶化吉

每年到了農曆新年前，許多人都很關心自己新的一年運勢，不論是星座或生肖，大家都想知道來年是否有好運，或者遇到厄運該如何化解。台灣命理專家湯鎮瑋就透露農曆新年前有5個生肖得特別當心，他也提供了3種簡單的化解方法。



湯鎮瑋在節目《命運好好玩》當中提到，每個節氣的交接點是一個比較容易會有因緣俱足，而讓好壞運轉換的轉氣點，所以在這個節氣交接或遭逢年關的時候，有些生肖就得特別注意。

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他點名生肖屬鼠、牛的人，在這段期間比較會體會到所謂的人生無常，還有是非糾紛比較多一些，尤其最近可能會聽到一些親朋好友突然離開的消息，因此湯鎮瑋提醒這兩個生肖的人在2022年底到2023年上半年，這樣的事情容易發生在自己周圍，所以要關心一下長輩的健康，並且自己也要特別謹言慎行，否則會有是非糾紛產生。

另外2023年是屬兔、雞的太歲年，錢財的破損和生活上的變化會讓這兩個生肖的人措手不及，湯鎮瑋建議屬兔和雞的民眾要把錢財做有效的管理規劃，還有職場上想換工作的話，可以「騎牛搵馬」，找到新工作或有下一步再做轉換。

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湯鎮瑋還點名屬龍得注意健康問題，因為他們在節氣交接時，健康運特別有一些變化，而且還帶一個病符星，老毛病可能會復發，或者莫名其妙感染病毒，屬龍的人在這個時節特別容易遇到。他還提醒屬龍的人生活上容易精神不濟，而會有跌倒等意外的事情發生，得要特別當心。

至於該如何化解災厄，湯鎮瑋建議可以去點燈，不管哪個宗教，可以試著用自己的宗教方式去點燈祈福；另外也可以去捐血，因為如果有血光之災，捐血是最有效的，如果不敢捐血，也可以去洗牙、霧眉流一點血來化解，但捐血布施還是最好的。最後是行善布施，也就是有錢出錢、有力出力。

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