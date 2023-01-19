新年拜神6大禁忌一文看清　插香用邊隻手啱？經期能入廟嗎？

【農曆新年／拜神禁忌／拜神順序／兔年／月經／經期／插香】農曆新年將至，不少家庭會在過年期間到廟裡拜神，希望未來一年平安順遂。不僅是逢年過節，民眾平時有需要也會到廟裡求神問卜，祈求神明的保佑，「拜神」可說是許多人生活中習以為常的一環。



然而，拜神看似簡單，實則大有學問，有不少事項需要留意，以免不知不覺犯了禁忌，台灣塔羅牌老師艾菲爾曾於社交平台發文，整理出拜神時的6大宜忌，供民眾參考。（點圖放大了解👇👇👇）

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拜神禁忌／宜忌一、進出廟門不要踩門檻

踩門檻有不敬之意，若面對寺廟時進門，都是從廟宇的左門進、右門出，進入時抬左腳（左為貴），出門時抬右腳，象徵平安吉祥。

拜神禁忌／宜忌二、拜神順序

拜神時一般是先朝正門天公爐（玉皇大帝）拜祭，天公拜完後再進主殿，拜完中間的主神，若主神左右還有陪祀的神明，則應先拜左邊（龍邊）、再拜右邊（虎邊），象徵入吉出凶。

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拜神禁忌／宜忌三、拜祭鮮花與水果注意事項

供拜神佛的鮮花以雙數成對為主，一般沒有特殊的限制，千萬不可以使用假花。比較講究的人『求貴人、桃花』：可準備繡毬花、文心蘭。『求姻緣』：可選用百合花。『求事業、學業』：可選開運竹、銀柳等（有步步高昇、銀兩）寓意。

水果則以新鮮、乾淨為宜，像是忌拜釋迦（與釋迦尼佛同音）、番茄、番石榴（芭樂）、士多啤梨（草莓）等，因這些水果品種籽會經由腸道排出，對神佛有點不敬之意，最好避免，也不可用已拜過東西再次拜祭。而適合拿來供奉的水果有蘋果，寓意平安吉祥、水梨寓意水帶財、菠蘿（鳳梨）寓意好運旺旺，橘子，寓意吉利如意之意。

拜神禁忌／宜忌四、插香時不能用慣用手

多數人是右撇子，如廁時用右手清潔，因此一在般民俗信仰中，普遍認為右手較為不潔，陰陽的理論中，則認為左手是接收能量，右手是排放負能量的管道。因此燒香拜佛，應以左手插香以示尊敬，反之，若左撇子是用左手清潔，則用右手插香。

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拜神禁忌／宜忌五、跟神明祈求時越詳細越好

拜神時，我們會向神明祈求、傾訴自己的願望，只需小聲地將自己的想說的話一一敘述（音量以自己聽見即可，以免打擾別人）。先跟神明請安，告訴神明你的名字、幾年幾月出生、出生地或現居地，有什麽心願，讓神明知道，才能適時地幫助到你。

拜神禁忌／宜忌六、生理期及戴孝者盡量避免拜神

古人認為生理期排經血及坐月子期間元氣虛弱，對神有不敬之意，通常不拿香拜祭，可雙手十合拜神，心誠則靈即可，神明就會賜予更多的幸福平安。另有民俗說法，戴孝者須滿1年，才能入廟，避免與廟中的正氣產生對衝。

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