元旦寶寶屬虎定係屬兔？正確答案「唔係計農曆」大部份網民都估錯

2023年的第一天，不少元旦寶寶在昨（1）日誕生，讓許多人興奮喊道「兔寶寶」，但就有網友指出12生肖是看農曆年，因此元旦寶寶還是屬老虎，但其實兩種說法都是錯的，正確的分法原來是要看這一天。



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不少民眾紛紛在1月1日用「兔年快樂」來獻上祝福，甚至還有人傳「老虎下班、兔兔上工」的祝賀圖，就有人看不懂詢問「虎不是農曆才下班嗎？」、「農曆年過才算兔子值班吧」但其實正解和西曆、農曆無關，應該是以24節氣的「立春」來判斷，從命理學的角度解釋「立春才是太歲交接的時間」。

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也有網友分享，之前有名風水課老師曾說過「生肖是看節氣，過了立春就要開始算新年度的生肖」，因此兔年不是西曆1月1日，也不是農曆初一（1月22日），而是從西曆2月4日（立春）開始。

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此外，24節氣在農曆裡沒有固定對應的日期，卻有固定的西曆時間，因為24節氣與太陽有關，西曆也就是俗稱的「陽曆」，各個節氣依據太陽的位置來決定，與太陽有密切關係，所以西曆中春分是有固定日期的，但會因為數小時的差異而有前後一天的差別。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】