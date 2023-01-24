自然系女子旅行｜林襄後換靚女Kimi登場　浸溫泉浴曬21吋性感纖腰

逢周一至五晚10點半播映的旅遊節目《自然系女子旅行》，以山海為主題，進行療癒之旅。由「港女」「暉哥」林映暉主持，上周打頭陣出場的是「啦啦隊女神」林襄。今周接力是「樂天女孩」張雅涵（Kimi）。

《自然系女子旅行》由「港女」「暉哥」林映暉主持，上周打頭陣出場的是「啦啦隊女神」林襄。今周接力是「樂天女孩」張雅涵（Kimi）。

昨晚年初二（23日）登場的Kimi除了是「樂天女孩」成員之一外，她短時間內推出過6本寫真，憑34C上圍及21吋小蠻腰，在IG擄獲60萬粉絲。最新一本作品《25.Kimi醬》，限量發售1,000本，是寫真界天后。暉哥昨日同Kimi來到彰化的露營區，登記完畢便享受營區提供的三層高的迎賓下午茶，鹹甜都有。入到房間應有盡有，溫泉水直達每間房，房內偌大的浴池，足不出戶都可以泡溫泉。Kimi當然不會放過浸浴的機會，大方展示21吋小蠻腰及34C的上圍。晚餐更是豐富有香茅湯、藥膳麻辣湯底火鍋及燒烤提供，原來台灣女孩子都是吃貨之人，難得她們吃極不胖，果然得天獨厚。

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Kimi接受訪問時，解構21吋小蠻腰是如何鍊成，她說:「新歌《涵氧女孩》的舞蹈可以練很多腰線，練著練著就有更明顯的腰線了。平時一個禮拜去兩三天的重訓，控制飲食和盡量早點睡。」

Kimi平時一個禮拜去兩三天的重訓，又會控制飲食和早睡。

今晚（24日）暉哥同Kimi轉移到寶來溫泉公園，準備入住露營車。戲肉是「冒險探索山訓」，Kimi同暉哥挑戰畏高，先攀爬上3層樓高的目的地，再用飛索滑行約100米，最後行過鐵索橋，就完成整個探險。戴好安全裝備，Kimi一馬當先上路，不過行到一半她已經面容扭曲，撒嬌問教練︰「一定要走完嗎？」之後忍不住大叫，嚇到跟在後面的暉哥都話︰「你唔好嗌啦，你嗌我都嗌。」又忍不住問教練︰「你話小朋友都玩得嘅？」眼有淚光的Kimi幾經辛苦完成第一階段，到第二層飛索Kimi猶豫良久都未肯出發，最後點收科，就要今晚睇《自然系女子旅行》找答案。

Kimi同暉哥挑戰畏高，先攀爬上3層樓高的目的地，再用飛索滑行約100米，最後行過鐵索橋，就完成整個探險。

玩完刺激運動嚇出一身汗，最好當然是去浸美人湯溫泉定驚，Kimi換上第二款泳衣，再次發揮「寫真天后」的本色，展示火辣派福利。晚餐再度發揮吃貨本色，享用遊台灣三款必食菜式麻油雞、薑母鴨同羊肉爐。第二朝Kimi換上第三款戰衣再戰溫泉浴，短短2日已先後換三款泳衣，為一眾粉絲派福利。

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