黄心穎(Jacqueline)近日不時更新社交網,在親友的圍繞下慶祝各大節日,蜜運中的她心情不俗,近照中都可見容光煥發,看來與男友樂隊RubberBand鼓手黎萬宏(泥鯭)感情穩定甜蜜。

黄心穎去年生日照。(IG@jacquelinebwong)

來到農曆新年,年初二(23日)又是黄心穎34歲生日,她於Instagram曬出與與父母、大家姐黃心美、二家姐黃心妙慶生照片,並發文表示:「chor2 的生日。thank you all for the messages and 祝你地新年快樂、日日健康開心」 。

黄心穎與家人慶生。(IG@jacquelinebwong)

相中黄心穎獲贈兩個蛋糕,獲家人贈吻,笑到見牙不見眼,黄心穎又攬住兩隻愛犬合照,看來今年生日過得開心又滿足。

點擊睇黄心穎今年慶生相: