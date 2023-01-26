小A辣分手真正原因曝光「3年前早想過分開」甩拖後繼續與前度同居

小A辣之前宣告與交往5年的男友阿富分手，近來她接受訪問時再透露，其實3年前就想分手，原因就是出在兩人無法傳宗接代，於是協助男友獨立後，就決定讓兩人感情就此結束。



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據「鏡週刊」報導，小A辣透露因為過去男友太過依賴她，因此就鼓勵男友可以投入他有興趣的健身行業，逐漸讓男友從月收入幾千元（台幣）的臨時演員，變成現在成為有穩定收入的連鎖健身房教練主任，接下來就開始進行分手計畫變成一個愛碎唸又滿是負能量的女友，讓男友受不了後提出分手，小A辣自覺因為不忍心說分手，所以才決定讓對方先說，而兩人分手原因小A辣表示，因為男友的父母一直希望兒子能傳宗接代，因此覺得兩人在一起註定不會有未來，與其繼續拖磨，不如好聚好散。

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小A辣還透露雖然兩人已分手了，但目前還是住在一起，考量到男友找房子需要時間，所以讓男友等年後再搬，而單身後的小A辣也計畫到美國學舞、學才藝，或者是去泰國參加選美，想要好好體驗世界，不會急著找下一段感情。

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