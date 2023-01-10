台網紅小A辣為愛不惜切除下體「變性」拍拖5年含淚分手：對不起…

台灣網紅小A辣與男友阿富交往5年，這期間她還去動了變性手術，如今她發文證實兩人分手，祝福對方能找到更適合的伴侶。



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阿富先在IG發文「這一夜比我想像中的難受痛苦，在一起五年，從妳沒變性到經歷大大小小的手術，我總是跟妳說，妳自己成為妳自己想要的樣子，不要因為我而去動刀」、「跟妳在一起的這五年我很開心,我沒有後悔過跟妳在一起，我很高興能成為妳回憶中的一部分」、「有時候放手是另一種愛的表現，這段期間我很幸福很幸運，我覺得妳值得更好的」，從文中可以發現兩人似乎分手了。

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隨後小A辣也在IG發文證實，「愛情裡我願意為你做任何的角色，曾是男兒身…不得不承認，部分為你變成女人，在一起不分你我，一心只想讓對方更好」，小A辣回憶這5年來「這五年來謝謝你的陪伴，我卻給了你無形的壓力，對不起曾經的『我愛你』，只剩『我祝福你』」，最後小A辣獻上祝福「祝福你 找到更適合的伴侶」。

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